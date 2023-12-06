Schumacher, Mercedes'le Magny Cours'da piste çıktı

Geçen hafta Abu Dabi'de yapılan testlerle Formula 1 sezonunun sona erdiğini düşünenler yanıldı çünkü Pirelli'nin planlarını tamamlamak adına yapması gereken hâlâ birkaç test daha vardı.

İtalyan lastik tedarikçisi, salı günü Magny-Cours pistinde (Fransa) lastiklerin gelişimine yönelik son test seansına başladı.

1991'den 2008'e kadar 18 kez Fransa Grand Prix'sine ev sahipliği yapan pistte Mercedes W14'ün direksiyonunda Mick Schumacher vardı.

Yağmur ve düşük sıcaklıklarla geçen günde Alman pilot, 2024 sezonunda kullanılması muhtemel geçiş ve yağmur lastiklerinin farklı prototiplerini test etti.

Mick Schumacher toplamda 90 tur tamamlarken, geçiş lastiğiyle attığı en hızlı tur 1:34.542, yağmur lastiğiyle ise 1:41.962 oldu.

Testler bugün kaldığı yerden devam edecek ve direksiyonda yine Mick olacak.