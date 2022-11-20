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Formula 1 Haberler

Schumacher: "Mercedes'in ilgisi onur verici"

Mick Schumacher, Mercedes Formula 1 takım patronu Toto Wolff'un kendisini 2023 için yedek pilot olarak istemesinden "onur duyduğunu" söyledi.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Schumacher: "Mercedes'in ilgisi onur verici"
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Schumacher, Haas'ın kontrat yenilememe kararı sonrası bu hafta sonu Abu Dhabi'de takımla son yarışına çıkacak ve gelecek yıl için herhangi bir takımda boşluk olmamasından ötürü farklı bir role geçmesi gerekiyor.

Şu anda kendisine yedek pilotluk için teklif  yapan bir dizi takım var ve bunlar arasında Mercedes de yer alıyor.

Özellikle Mercedes patronu Toto Wolff, Schumacher ailesinin Mercedes'le büyük bir bağı olduğunu söyleyip, Mick'i takımda görmek istediklerini birden fazla kez dile getirdi.

Wolff, "Mick, Michael ya da tüm Schumacher ailesi nedeniyle her zaman kalbimize yakın olan biri. Ralf bizim için uzun süre DTM'de yarıştı, şimdi de oğlu DTM kadromuzun bir parçası."

"Mick alt serilerde oldukça başarılıydı, ayrıca zeki ve terbiyeli birisi de. Eğer imkanımız olursa kendisiyle çalışabileceğimize inanıyoruz." demişti.

Bu sözler, cumartesi günü Mick'e soruldu ve Mercedes&Schumacher bağıyla ilgili şöyle dedi: "Babam zamanında Ferrari'den Mercedes'e geçiş yapmıştı. Şu anda aynı şeyi yapmamak için herhangi bir sebep göremiyorum."

"Yine bu hafta başında söylediğim gibi önümde yeterli vakit var, bu yüzden sahip olduğum tüm seçenekleri değerlendireceğim ve umarım kendim için doğru kararı veririm."

"Ancak Mercedes'in ve özellikle Toto'nun benim hakkımda söylediklerini duymak kesinlikle çok onur verici." 

Mercedes, Nyck de Vries'in AlphaTauri'ye geçmesi, Stoffel Vandoorne'un da Aston Martin'le anlaşmasıyla yeni bir yedek pilota ihtiyaç duyuyordu.

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