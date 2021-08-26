Schumacher, Mercedes'in Hamilton'a yapılan eleştiriler karşısındaki tepkisinden rahatsız

Red Bull takım patronu Christian Horner, Max Verstappen'in Lewis Hamilton'ın temasıyla yarış dışı kaldığı Britanya GP'nin ardından yedi kez dünya şampiyonunu sert şekilde eleştirmiş ve Verstappen hastanedeyken, galibiyeti bu şekilde kutlamasının kabul edilemez olduğunu söylemişti.

Ayrıca Horner, Hamilton'ın hamlesini "amatörce" şeklinde yorumlamış, bunun kabul edilemez, tehlikeli ve pervasızca olduğunu söylemişti.

Mercedes de Red Bull'un eleştirilerine sert karşılık verdi ve Toto Wolff, amatör gibi kelimelerin kullanılmasından rahatsız olduklarını belirtti.

Özellikle Mercedes, Red Bull'un cezaya yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından Red Bull'a yönelik sert göndermelerde bulundu.

Ancak eski F1 pilotu Ralf Schumacher, Hamilton'ın bir hata yaptığını ve takımının sürücüsünü bu şekilde savunmak yerine bunu kabullenmesi gerektiğini söyledi.

F1'de altı galibiyeti bulunan Schumacher, Sport1'e verdiği demeçte şöyle konuştu: "Mercedes yöneticilerinin Lewis eleştirildiği zaman bu kadar hassas olmasını gerçekten ilginç buluyorum."

"Buna anlam veremiyorum ve bana utanç verici geliyor. Birisi neler kazanmış veya ne kadar şampiyonluk almış olursa olsun, herkes insandır ve hatalar yapabilir."

"Şahsi görüşüm Lewis Hamilton'ın orada bir hata yaptığıydı ve elbette bunun Red Bull üzerindeki sonuçları büyük oldu. Bence bunun hakkında açık şekilde konuşamamak kötü görünüyor."

"Lewis'in Silverstone'daki hareketinin amatörce olduğunu söylemenin o kadar da kötü bir şey olduğuna emin değilim. Lewis sonuçta kraliyetten değil, o da bizler gibi tuvalete giden bir insan."

Schumacher, Verstappen'e ise yaklaşımını koruması önerisi veriyor.

46 yaşındaki Alman pilot, "Bana göre bu olay kesinlikle onun suçu değildi. Çok gelişti ve bu yıl artık eskiden olduğu gibi her boşluğa dalmıyor."

"Max'in henüz sahip olmadığı şey deneyim fakat burada ona yardımcı olmazdı."

“Şimdiye kadar kendisine bir şeyler öğretebilecek deneyimli bir takım arkadaşı olmadı. Red Bull'da her şeyi kendi öğrenmek zorunda kaldı ve takım tamamen ona güvendi."

"McLaren'la F1'e giren Lewis için durum farklıydı. Yanında bambaşka pilotlar vardı, bir Fernando Alonso ve Jenson Button'la yarıştı."

"Birlikte çalışmak anlamında Lewis ve Mercedes şu anda bir adım önde yer alıyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 3rd position, arrives on the podium Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images