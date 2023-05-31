Schumacher, Mercedes W14'ün tadına ilk kez bakmaya hazırlanıyor

Haas ile geçirdiği iki Formula 1 sezonunu ardından Mick Schumacher, Amerikalı ekipten ayrılmak durumunda kaldı ve 2023'ü kenarda geçiriyor.

Mercedes'in yedek pilotluğunu yapan Alman pilot, simülatörde vakit geçiriyor ve araç gelişimine yardımcı oluyor.

Schumacher'in 2024'te gride dönme hedefi, Toto Wolff'un tabiriyle pek de gerçekçi değil ve bundan ötürü Alman pilotun kendini formda tutması için araçla test yapması önemli.

Bild'in haberine göre Schumacher, yakında Mercedes'in direksiyonuna geçecek.

Habere göre Barselona'daki yarıştan hemen sonra gerçekleştirilecek Pirelli lastik testine katılacak olan Schumacher, gün boyunca W14'le test yapacak ve hem aracı hem de yeni lastikleri tanıyacak.

Bu, Mick'in Mercedes renkleriyle ilk testi olacak ve babasından tam 11 yıl sonra bir Mercedes sürmüş olacak.

Tam olarak kaç kilometre süreceği belli değil fakat 500 km civarı olması bekleniyor.