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Schumacher: "Mercedes, pilot kararında geleceği düşünmeli"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, Mercedes'in pilot kararını verirken geleceği düşünmesi gerektiğini dile getirdi.

Schumacher: "Mercedes, pilot kararında geleceği düşünmeli"

Mercedes, geçtiğimiz hafta sonu Lewis Hamilton'ın kontratını iki yıl daha uzattığını resmen açıklamıştı.

İngiliz pilot, önümüzdeki iki sezonda takım adına yarışmaya devam edecek 10 yıldan fazla bir süre boyunca takımda kalmış olacak.

Fakat ikinci koltuğun kime gideceği belirsizliğini koruyor. Bu koltuk için sadece iki aday var: Valtteri Bottas ve George Russell.

Son haftalarda Bottas'ın takımdan ayrılacağı yönünde pek çok söylenti veya iddia vardı. Ancak Fin pilotun son birkaç yarışta gösterdiği iyi performansın ardından koltuğunu koruması için hâlâ bir umut var gibi görünüyor.

Takım nihai kararını yaz arasında verecek ve Ralf Schumacher, Mercedes'in geleceği düşünerek Russell'ı alması gerektiğini dile getirdi.

Schumacher şunları söyledi: "Geçen haftayla ilgili en önemli haberlerden biri, Lewis Hamilton'un Mercedes ile iki yıllık yeni sözleşme imzalaması oldu. Fakat takım için sadece dünya şampiyonu olacak kişi değil, aynı zamanda takım arkadaşı olacak kişi de çok önemlidir."

"Hamilton'un bu konuda çok fazla söz sahibi olduğunu düşünmüyorum. Mercedes'in Hamilton'dan sonraki geleceği düşünmesi gerektiğine inanıyorum. George Russell'ın yeni sürücü olacağını hayal edebiliyorum. Zaten pazarda çok fazla sürücü yok. Hatta hiç yok çünkü Valtteri Bottas'ın artık Mercedes için bir seçenek olduğunu düşünmüyorum."

"Takım Hamilton'dan sonraki geleceğini düşünmeye başlıyor çünkü Formula 1'de iki yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçer ve bir sürücünün takım içinde büyümesi, oldukça zaman alan bir süreç. Bu yüzden Hamilton'un yanına Russell gibi genç bir sürücü koymak çok önemli."

"Bir şey çok açık: Bir sürücü hızlı olsa bile takıma alışması gerekiyor ve bu da zamanla olan bir şey." dedi.

George Russell, Williams

George Russell, Williams

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Capito: "11. sıranın Williams'ı hayal kırıklığına uğratması güzel"
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