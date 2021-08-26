Schumacher: "Mercedes artık Russell'ı seçmek zorunda"

Mercedes, 2017'den bu yana Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton kadrosuyla yarışıyor. Fakat Hamilton 36 yaşına geldi ve genel görüş üç yıl içinde emekli olacağı yönünde.

Hamilton emekli olduğu takdirde, Mercedes'in bir pilota ihtiyacı olacak ve bu ismin gösterdiği güçlü performanstan ötürü George Russell olması oldukça muhtemel.

Fakat Bottas, Hamilton'la çok iyi anlaşıyor ve ikili arasında dengeli bir ilişki var. Eğer Russell gelirse, takım içinde bir çekişme yaşanabileceği düşünülüyor.

Şimdi Mercedes'in bir karar alması gerekecek. Ya Bottas'la devam edip, mevcut istikrarı koruyacaklar ya da Russell'la gelecek hazırlığı yapacaklar.

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher, Mercedes'e Russell'ı alma çağrısında bulundu.

Spor1'e konuşan Schumacher şöyle dedi: "Russell'ın gelecek yıl kesin olarak Mercedes'te olacağını düşünüyorum. Başka bir şey yapmaları, gelecek için tamamen anlamsız olur."

"Lewis şu anda 36 yaşında. Yani iki veya üç yıl içinde artık bırakma vakti gelecek."

"Mercedes'in Lewis sonrası döneme hazırlanması gerekiyor ve Max Verstappen artık onlar için seçenek değil."

Schumacher, 23 yaşındaki Russell'ın Hamilton'ı zorlayacağından emin.

"Russell, Lewis'e daha fazla baskı yapacak. Geçen yıl Bahreyn'de yaptığı şeyler inanılmazdı."

"George boyu nedeniyle araca sığamadı ama takım pit stop hatası yapmasa yine de galibiyeti alabilirdi."

"Bu, onun için büyük bir başarıydı. Lewis de bunu biliyor. Tam olarak bu yüzden apar topar Abu Dhabi'de direksiyona döndü."