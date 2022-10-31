Schumacher: “Meksika’dan puansız ayrılmam kontrat görüşmelerinde önemli bir faktör olmayacak”

Haberi dinle

Haas, 2023 sürücü kadrosunu belirlemek için son dakikaya kadar bekliyor. Bu şekilde Schumacher’e puan alabileceğini kanıtlaması için mümkün olduğunca fazla zaman tanıyorlar. Fakat bu henüz gerçekleşmedi.

Alman pilotun Meksika’daki yarışı 16. sırada bitirmesi, üst üste 9 yarıştır ilk 10’da bir sonuç elde edemediği anlamına geliyor.

Fakat Austin’de puan almaya çok yaklaşan Schumacher, bu konuda endişe duymadığını ifade etti.

Sky Almanya’ya verdiği demeçte Schumacher, “Aslında Austin’de puan almaya yetecek hıza sahiptik. Altıncılık bile mümkün gözüküyordu ve bundan çok mutlu olurduk.”

“Meksika’da hızımız yoktu. Bunu iki araçtan da görüyorduk.”

“Bu yüzden bunun iletişim konusunda ve kontrat görüşmelerinde önemli bir faktör olacağını sanmıyorum.” ifadelerini kullandı.

Schumacher, ”Dıştaki yarış çizgisini kullanmaya çalıştım ama tam olarak bunu başaramadım ve sonra lastikleri istediğim sıcaklığa getiremedim."

"Frenlerin olabildiğince ısınmamaya sağlamasını çalıştım ve bu yüzden de lastiklerde ısınmadı."

"Yazık oldu çünkü cumartesi günü iyi görünüyordu. Günün sonunda, yarış tempomuz yoktu.” dedi.

23 yaşındaki pilot, Haas'ın lastik sorunlarının bir kısmının pist sıcaklığındaki düşüşten kaynaklandığını düşünüyor.

Schumacher, "Verim elde ettiğimiz cumartesi gününe kıyasla 3. antrenman seansında ve sıralama turlarında [pist sıcaklığı] 10 derece düşüktü. "

"Pist soğuduğunda, performansımız artık o noktada değildi. Bu oldukça talihsiz bir durum."

"Ama olumlu noktalara bakacağız ve bu [olumlu noktalar], cumartesi günkü tek tur hızımızdı."

"Bunu şimdi olumlu bir şeye dönüştürmeliyiz, umarım bir sonraki yarışlar için iyi bir konuma geliriz.” yorumlarında bulundu.

Mick Schumacher, Haas VF-22 1 / 1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images