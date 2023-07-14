Schumacher Mercedes'in resmi yedek pilotu, ancak Brackley merkezli takım ile McLaren arasında yapılan bir anlaşmaya göre Woking merkezli takım Lando Norris ya da Oscar Piastri'nin yarışamaması durumunda Schumacher'i yedek olarak kullanabilir.

Formula 1'in mevcut araçların kullanımına ilişkin test kuralları son derece katı olsa da - yani Schumacher mevcut araçla test yapamasa da - eski araçların test edilmesi söz konusu olduğunda kurallar daha rahat.

Kurallara göre özel testler için iki yaşındaki bir aracın kullanılmasına izin veriliyor ve McLaren, Daniel Ricciardo'nun Monza'da zafere ulaştığı araç olan 2021 MCL35M'nin direksiyonunda özel bir test gerçekleştirmek üzere Schumacher ile Portekiz'e gitti.

McLaren'a göre bu test, 'çağırılması dahilinde' Schumacher'in McLaren için yarışmaya hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla yapıldı. Testten önce Schumacher, McLaren'in Woking'deki fabrikasına giderek koltuğa geçti ve MCL35M ile bir koşu planı hazırladı.

Babası Michael Schumacher'in 2002-2006 yılları arasındaki F1 hakimiyeti sırasında Ferrari'de performans mühendisi olarak birlikte çalıştığı takım patronu Andrea Stella ile sohbet etme şansı da buldu.

Schumacher'in hızı da dahil olmak üzere testin ayrıntıları McLaren tarafından gizli tutuldu. Ancak Schumacher, babası Michael'ın kendi F1 kariyeri boyunca yıllarca mücadele ettiği takım tarafından tasarlanan bir aracın direksiyonunda geçirdiği gün hakkında konuştu.

Schumacher, "McLaren ile ilk testim harikaydı, çok fazla tur attık."

Mick Schumacher, Yedek Sürücü, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Takımla bu deneyimi yaşamak gerçekten çok güzeldi. Harika bir takım ve harika bir ekibe sahip."

"Ben fabrikadayken tüm programı önceden gözden geçirdik. Gelişimim ve takımın beni tanıması açısından benim için önemli olduğunu düşündüğüm şeylere odaklanmaya çalıştık."

"Bazı farklı projelerin üzerinden geçtik, esas olarak sürüş stili ve lastiği anlamakla ilgiliydi. Kullandığımız lastik bir akademi lastiği, bu yüzden biraz farklı ama öğrenmek ve becerilerimi geliştirmek için harika bir lastikti ve asıl odaklandığımız şey de buydu."

"Bu araç Monza'da kazandığı için, yarış kazanan bir aracı sürme hissi edinmek çok güzeldi. Bu aracı nasıl kullanacağımı ve içinde nasıl hızlı olacağımı öğrenmek harikaydı." yorumlarında bulundu.