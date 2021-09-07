Schumacher, Mazepin'le olan anlaşmazlığın çözülmesini beklemiyor

Haas'ta F1'deki çaylak sezonlarını geçiren iki isim, bu sene birçok kez pist üstünde karşılaştılar. Son olarak Hollanda GP hafta sonunda yaşanan birden fazla olay, Haas'ın başını çok fazla ağrıttı.

İlk olarak sıralamalarda bir sorun yaşandı. Mazepin, takım arkadaşının takımdan gelen talimata rağmen kendisini geçtiğini ve Q1'deki son turunu mahvettiğini söyledi.

Ardından yarışın başında Mazepin, Schumacher'e karşı çok agresif savunma yaptı ve birçok kez takım arkadaşını duvara doğru itti.

Bu yaşananlar Schumacher'de farklı duygulara neden oldu.

Sky Sports F1'e konuşan Schumacher, "Pist üstündeki deneyim normaldi ancak yine, takım arkadaşımla anlam veremediğim bazı şeyler yaşandı. Bu konu böyle devam edecek gibi görünüyor." dedi.

Yaşananları geride bırakıp bırakamayacakları sorulduğunda Schumacher, "Dürüst olmak gerekirse, pek sanmıyorum."

"Görünüşe göre, onun kafasında ne pahasına olursa olsun benim önümde kalma düşüncesi var."

"Bu normal, bunda karşı olduğum bir şey yok. Ancak kazanacak hiçbir şeyin olmadığı bir takım arkadaşına karşı çok agresif bir şekilde savunma yaptığımız noktaya gidersek, bu doğru bir yaklaşım olmayabilir diye düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.

Gridde en yavaş araca sahip oldukları için ancak takım arkadaşlarına karşı kıyaslama yapılabileceğinin söylenmesi üzerine Schumacher, "Ama bu, beni duvara doğru ittiği gerçeğini haklı çıkarmaz. O beni pit yoluna doğru zorluyor."

"Ben yine de bunun doğru bir yol olmadığını, muhtemelen takımla bu konu hakkında konuşmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Burnum zaten oradaysa, o zaman yoldan çekilmek ve temelde beni pit şeridine itmek için biraz geç olduğunu düşünüyorum."

"Sanırım bugün bunu yaptığı tek pilot ben değildim. Bazı isimlerin onun yaptıklarına bakacağından eminim. Umarım gelecekte bunların bir sonucu olur." dedi.