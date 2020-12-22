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Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Mazepin'in olayı beni ilgilendirmiyor"

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Schumacher: "Mazepin'in olayı beni ilgilendirmiyor"
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, Editör

Mick Schumacher Nikita Mazepin'in karıştığı son olayın kendisini ilgilendirmediğini ve bunu Haas'ın çözmesi gereken bir konu olduğunu belirtti.

2021 yılında Haas ile yarışacağı açıklanan Nikita Mazepin, bu ayın başında Instagram hesabından bir video paylaşmıştı. Bu videoda Mazepin'in bir aracın ön yolcu koltuğundan uzanarak arka yolcu koltuğundaki bir kadına dokunduğu görülüyordu.

Rus pilot dakikalar içinde bu videoyu silse de, çok fazla tepki çekti ve Haas'tan gönderilmesi için sosyal medyada imza kampanyası dahi başlatıldı.

Bu, Mazepin'in ilk olayı değildi. Çünkü adı alt kategorilerde yarıştığı dönemde de çeşitli olaya karışmıştı.

Haas, Mazepin'in paylaştığı videodaki tavrının ‘iğrenç’ olduğunu ve sorunu kendi içlerinde halledeceklerini belirtti.  Sonra da alacakları kararın gizli kalacağını belirttiler.

Mazepin gelecek yıl Mick Schumacher'in takım arkadaşı olacak ve bu konu Alman pilota soruldu.

Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix, 1st position, and Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix, celebrate on the podium

Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix, 1st position, and Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix, celebrate on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mick Schumacher, Haas VF-20

Mick Schumacher, Haas VF-20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Genç pilot şöyle yanıt verdi: "Bunun benimle hiçbir ilgisi yok. Eminim takım her şeyi çözebilir."

"2013 ve 2014'te Tony Kart'ta takım arkadaşıydık, bu yüzden onu orada tanıdım. Gerçekten iyiydi."

"Takım arkadaşları olarak aramızda iyi bir saygı vardı. O noktadan sonra ona o kadar da dikkat etmedim, yani tanımadım. Gelecek yıl onu tanımak ilginç olacak. Çünkü geçmişten bu yana hepimiz büyüdük."

"Geri kalanı takım tarafından halledilecek ve bu, beni ilgilendirmez. Her halükarda da kendime odaklanıyorum ve mümkün olan en iyi sonuçları almaya çalışıyorum. Takımla mümkün olduğunca yakın çalışıyorum."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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