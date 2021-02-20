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Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Mazepin ile birlikte çalışırsak takımı ileri götürebiliriz"

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, Editör

Haas pilotu Mick Schumacher, takımının iki çaylak ile sezona başlamasının bir problem yaratmayacağını ve eğer birlikte çalışırlarsa, takım arkadaşı Nikita Mazepin ile takımı ileriye götürebileceklerini söyledi.

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Schumacher: "Mazepin ile birlikte çalışırsak takımı ileri götürebiliriz"

Yedi kez F1 dünya şampiyonu efsane Michael Schumacher'in oğlu olan Mick, babasının spordan ayrılışından yedi sene sonra seriye giriş yapacak ve 2016 yılında F1'e adım atan Haas'ta yarışmaya başlayacak. 

Formula 2 şampiyonu olarak seriye yükselecek olan Schumacher, 2020 sezonunun sonunda yapılan çaylak testlerinde Haas VF-20 ile Abu Dhabi'de, Ferrari'nin yedi sürücü ile Fiorano'da yaptığı testte iste SF71H ile piste çıkarak sezona hazırlanmıştı.

Schumacher, ilk defa hidrolik sistemi olan bir araç süreceğinden ötürü büyük değişiklikler ortaya çıkacağını söyledi ve açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Araç içerisinde tamamen farklı bir hisse sahip oluyorsunuz."

"Bir sürücü olarak kendinizi çok farklı hissediyorsunuz. Araçtan farklı girdiler bekliyorsunuz, daha sonrasında da hızlı analiz yapmanız gerekiyor. Alışmanız için biraz zamana ihtiyacınız var. Fiorano'da bunun üzerine çok çalıştım."

"Abu Dhabi'de de hidrolik sistem büyük bir etkendi. Tabii ki de O gün, araçta geçirdiğim ilk büyük gün oldu. Onun üzerinde birkaç şeyle daha uğraşmam gerekti. Bu nedenle sürüşe %100'ümü veremedim, aynı zamanda başka şeyler de yapmam gerekti."

"Ancak yakın zamanda Fiorano'da, tamamen kendime odaklama, sürüş sırasında kendimi dinleme fırsatı yakaladım. Eminim ki sezon öncesi testlerde ve sezonun ilk yarışında bunu yapabilirim."

F2 şampiyonu olarak F1'e geçiş yapan Schumacher ile beraber iki sürücü daha F2'den F1'e mezun oldu. Şampiyona üçüncüsü Red Bull junior pilotu Yuki Tsunoda, AlphaTauri ile F1'e adım atarken, şampiyonayı beşinci sırada tamamlayan Nikita Mazepin de Haas'a geçiş yaptı.

 

Şampiyona ikincisi Callum Ilott'un seride yer bulamayıp Mazepin'in ise sponsor - hatta baba - parası ile Formula 1'e yükselmesi ve buna ek olarak Rus pilotun sosyal medyada tepki çeken paylaşımı, pek çok insanın Rus pilotu gridde görmek istememesine neden oldu.

Yapılan pek çok kampanyaya rağmen yoluna Mazepin ile devam edecek olan Haas, tüm bu konuların tartışıldığını ve buna rağmen Rus pilot ile yola devam etme kararı alındığını açıkladı.

Mazepin için ne kadar yüksek bir hedef olduğu sorusunu yanıtlayan Schumacher, "Nikita geçtiğimiz sene birkaç iyi yarış çıkardı. Bu nedenle kimin gelişeceğini ve bunun ne kadar hızlı olacağını göreceğiz." demekle yetindi.

Schumacher aynı zamanda, takımın iki çaylakla ne kadar ilerleyebileceği sorusunu da yanıtladı. Alman pilot, "Evet, biz iki çaylağız. Ancak ikimiz de junior kategorilerde oldukça fazla vakit geçirdik."

"Eğer beraber çalışırsak, takımı ileri götürebileceğimizden eminim. Bunun paralelinde, sürücüler olarak da aynı anda gelişmemiz gerekiyor ki böylece başlangıçtan sona kadar ortada olan farklılıkları görebilelim." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Mick Schumacher , Nikita Mazepin
Takımlar Haas F1 Team
Editör Efe Kahya

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