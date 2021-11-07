Schumacher: "Maksimumu alamadık"

Mick Schumacher, sıralama turlarında güçlü bir performans sergiledi ve Nicholas Latifi'nin hemen ardından 18. oldu. Alman pilot, bu turuyla takım arkadaşı Nikita Mazepin'den yarım saniye daha iyi bir tur attı.

Haas pilotu şöyle konuştu: "Bence bugün Latifi'yi geçebilirdik. Bugünden maksimumu aldığımızı düşünmüyorum. Ayrıca en iyi performansım da değildi. Bu yüzden bence daha fazlası vardı."

"Her şeyi doğru yapmaya çalıştım ama bu pist, hataları affetmiyor."

"Bilirsiniz, bundan dersler çıkarıyoruz ve umarım her şeyi bir araya getirebilecek bir aracımız olduğunda, bunu yapmayı başarırız."

"Pazar günü asfalt sıcaklığının çok yüksek olmamasını umuyorum. Bu her şeyi karmaşıklaştırıyor. Fakat bitiş çizgisine bu noktada ulaşmaya çalışacağım."

Schumacher, şunları ekledi: "Sanırım şu anda yapabilecek tek şey aracı ayarlamak. Sanırım bu konuda kendi yönümüzü bulduk. Maalesef bugün için belki de en iyi dengeyi bulabildiğimizi düşünmüyorum. Yine de bunlardan dersler çıkarmamız ve öğrenmemiz gerekiyor. Bu açıdan elimizden gelenin en iyisini yapsak da, pist üstünde maksimumu yapamadık."

"Startı sabırsızlıkla bekliyorum. 14. başlıyoruz ve grubun ortasında olmak gerçekten çok eğlenceli. Risk her zaman çok fazla. Fakat bizim için mücadelede olmak, kendi yarışımızı yapmak ve startta birkaç sıra kazanmak önemli olacak. Çünkü burada geçiş yapmak çok zor."

Niktia Mazepin, son tura başlamadan önce Schumacher'i geçmek için takımdan izin istedi. Ancak takım bunu yapmaması gerektiğini söyledi.

Schumacher, "Bizim açımızdan her şey normal ve planlandığı gibi gitti. Williams oradaydı ve planladığımızdan daha hızlı bir piste çıkış turu atıyorlardı. Biz ise kendi normal turumuzu atıyorduk."

"Eklenecek çok fazla şey olduğunu düşünmüyorum. Bence takım gayet açık talimatlar verdi ve bu talimatlar her iki taraf için de geçerli. Bu yüzen üzülmemiz veya kafaya takmamız gereken bir şey yok."

"Bir yarışta birinin, diğer yarışta ise diğerinin önde olduğu bir durum var. Bu durumda yer değişmeye gerek yoktu ve bence takım durumu yönetmeyi başardı. Benim tarafımdan bu konuda yapacak başka bir şey olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Nikita Mazepin, Haas VF-21 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images