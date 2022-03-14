Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Turrini: "Ferrari ve Mercedes, Bahreyn'de düşük motor modları kullandı" Sonraki / Ferrari: "2022 aracı henüz kazanacak seviyede değil"
Formula 1 / Bahreyn Mart Testi Haberler

Schumacher: "Magnussen'in dönüşü, Haas'a fayda getirecek"

Haas pilotu Mick Schumacher, Kevin Magnussen'in Amerikalı ekibine dönüşünü "pozitif" olarak görüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Schumacher: "Magnussen'in dönüşü, Haas'a fayda getirecek"
Haberi dinle

Schuamcher geçen yıl Haas'ta Nikita Mazepin ile takım arkadaşı olmuş ve Rus pilotu açık şekilde mağlup etmişti.

Mazepin takımdan ayrıldı ve takıma 2017-20 yılları arasında Haas'ta yarışan eski F1 pilotu Kevin Magnussen katıldı.

Schumacher ve Magnussen, Bahreyn'deki sezon öncesi testinde zaten birlikte çalıştılar. Genç sürücü Danimarkalı pilotun ekibe dönüşünü sadece pozitif olarak görüyor ve tüm takımı olumlu etkileyeceğini düşünüyor.

Schumacher, "Kevin'ın gelişi hem benim hem de takım için kesinlikle faydalı olacak."

"Dört yıldır takımın bir parçasıydı ve bir yıl ara verdi. Takımdaki herkes onu seviyor. Takım içerisindeki atmosferin harika olduğunu söyleyebilirim."

"Ayrıca o, iyi bir referans. Kendimi ölçebileceğim ve kendimi daha iyi tanıyabileceğim birisi. Bu yüzden nasıl gideceğini ben de merak ediyorum"

"Bu yüzden şu noktada sadece olumlu bir durum olarak görüyorum."  dedi.

Mick, Magnussen'in dönüşünün, üzerinde baskı yaratacağını kabul ediyor.

Schumacher, "Onun deneyiminden faydalanabileceğimi düşünüyorum ve ayrıca onun iyi bir kıyas noktası olduğunu da düşünüyorum."

"Artık kendimi ölçme fırsatım olacak ve baskıya sahip olacağım. Bu sayede bir nevi baskı altında performans gösterme fırsatım olacak." dedi.

Son olarak, "Şu ana kadar takıma gerçekten iyi şeyler kattı." diyerek Magnussen'i övmeye devam etti.

Mick Schumacher, Haas F1 Team, films Kevin Magnussen, Haas VF-22, from the pitwall

Mick Schumacher, Haas F1 Team, films Kevin Magnussen, Haas VF-22, from the pitwall

Fotoğraf: Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Turrini: "Ferrari ve Mercedes, Bahreyn'de düşük motor modları kullandı"
Önceki haber

Turrini: "Ferrari ve Mercedes, Bahreyn'de düşük motor modları kullandı"
Sonraki haber

Ferrari: "2022 aracı henüz kazanacak seviyede değil"

Ferrari: "2022 aracı henüz kazanacak seviyede değil"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Alpine, Bahreyn'de Q3'te mücadele edecek hızda olmayı hedefliyor Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Alpine, Bahreyn'de Q3'te mücadele edecek hızda olmayı hedefliyor

Turrini: "Ferrari ve Mercedes, Bahreyn'de düşük motor modları kullandı" Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Turrini: "Ferrari ve Mercedes, Bahreyn'de düşük motor modları kullandı"

Ayhancan Güven'in yeni sezonda yarışacağı tasarım ortaya çıktı
TÜRK SPORCULAR

Ayhancan Güven'in yeni sezonda yarışacağı tasarım ortaya çıktı

Haas F1 Team Daha fazlası
Haas F1 Team
Schumacher: "Hızlıyız" Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Schumacher: "Hızlıyız"

Schumacher, testlerin son gününü ikinci tamamladı Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Schumacher, testlerin son gününü ikinci tamamladı

Haas: "Pazar günü test yapmamız daha adil bir çözüm olurdu" Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Haas: "Pazar günü test yapmamız daha adil bir çözüm olurdu"

Son Haberler

Alpine, Bahreyn'de Q3'te mücadele edecek hızda olmayı hedefliyor
Formula 1 Formula 1

Alpine, Bahreyn'de Q3'te mücadele edecek hızda olmayı hedefliyor

Ferrari: "2022 aracı henüz kazanacak seviyede değil"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "2022 aracı henüz kazanacak seviyede değil"

Schumacher: "Magnussen'in dönüşü, Haas'a fayda getirecek"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Magnussen'in dönüşü, Haas'a fayda getirecek"

Turrini: "Ferrari ve Mercedes, Bahreyn'de düşük motor modları kullandı"
Formula 1 Formula 1

Turrini: "Ferrari ve Mercedes, Bahreyn'de düşük motor modları kullandı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.