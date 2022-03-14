Schumacher: "Magnussen'in dönüşü, Haas'a fayda getirecek"

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Schuamcher geçen yıl Haas'ta Nikita Mazepin ile takım arkadaşı olmuş ve Rus pilotu açık şekilde mağlup etmişti.

Mazepin takımdan ayrıldı ve takıma 2017-20 yılları arasında Haas'ta yarışan eski F1 pilotu Kevin Magnussen katıldı.

Schumacher ve Magnussen, Bahreyn'deki sezon öncesi testinde zaten birlikte çalıştılar. Genç sürücü Danimarkalı pilotun ekibe dönüşünü sadece pozitif olarak görüyor ve tüm takımı olumlu etkileyeceğini düşünüyor.

Schumacher, "Kevin'ın gelişi hem benim hem de takım için kesinlikle faydalı olacak."

"Dört yıldır takımın bir parçasıydı ve bir yıl ara verdi. Takımdaki herkes onu seviyor. Takım içerisindeki atmosferin harika olduğunu söyleyebilirim."

"Ayrıca o, iyi bir referans. Kendimi ölçebileceğim ve kendimi daha iyi tanıyabileceğim birisi. Bu yüzden nasıl gideceğini ben de merak ediyorum"

"Bu yüzden şu noktada sadece olumlu bir durum olarak görüyorum." dedi.

Mick, Magnussen'in dönüşünün, üzerinde baskı yaratacağını kabul ediyor.

Schumacher, "Onun deneyiminden faydalanabileceğimi düşünüyorum ve ayrıca onun iyi bir kıyas noktası olduğunu da düşünüyorum."

"Artık kendimi ölçme fırsatım olacak ve baskıya sahip olacağım. Bu sayede bir nevi baskı altında performans gösterme fırsatım olacak." dedi.

Son olarak, "Şu ana kadar takıma gerçekten iyi şeyler kattı." diyerek Magnussen'i övmeye devam etti.

Mick Schumacher, Haas F1 Team, films Kevin Magnussen, Haas VF-22, from the pitwall Fotoğraf: Motorsport Images