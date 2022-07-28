Schumacher: "Macaristan'da güçlü olacağız"

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Haas bu yıl güncelleme getirmemesine rağmen aracı daha iyi anlayarak iyi adımlar atmayı başardı ve son üç yarışın ikisinden puanla ayrıldı.

Takımın hızı şu anda düzenli olarak ilk on içerisinde yarışmalarını sağlayacak seviyede görünüyor ve Macaristan yapı itibariyle VF-22'ye uygun görünüyor.

Hafta sonu öncesinde konuşan Mick Schumacher, Macaristan'da güçlü olmayı beklediğini söyledi.

Alman pilot, "Macaristan'da oldukça güçlü olacağımızı düşünüyorum."

"Geçen yıl burada bir bakıma iyi performans göstermiştik. Kendimi bu pistte rahat hissediyorum. Hoş bir atmosfer var ve sıcak bir hava var. Bence aracımız orada iyi olacak."

Mick Schumacher, Haas VF-22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sezonun şimdiye kadarki kısmına bakarsak, ilk yarışın ardından şampiyonada şu an bulunduğumuzdan daha iyi bir konumda olmayı bekliyorduk fakat farkı yavaş yavaş kapatıyoruz. Bu yüzden sezon sonunun da başlangıç kadar güçlü olacağını düşünüyorum."

"En çok Avusturya'daki yarış hoşuma gitti. Çok rekabetçiydik ve pek çok harika sürücüyle savaştım."

"Şimdi Macaristan'a konsantre oluyorum. Formula 2 ve Formula 3 de dahil olmak üzere orada yarışmaktan hep keyif aldım. Geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu yıl orada güçlü olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Kevin Magnussen de Schumacher gibi iyi bir hafta sonu geçireceklerinden emin.

"Tahminlere göre inanılmaz sıcak bir hava olacak. Macaristan zor bir pist, kısa düzlükler olduğu için nefes alacak vaktiniz bile olmuyor. Fiziksel açıdan zorlu bir yarış bizi bekliyor ve Avrupa'daki yüksek sıcaklıklar durumu daha da kötü yapacak."

"Araç hakkında konuşursak, her şey yolunda olmalı. VF-22 her türlü pistte iyi görünüyordu, bu açıdan araca güveniyorum."

"Ayrıca bu pisti seviyorum. Bu bir tür karting pisti gibi. Sürekli dönmeniz gerekiyor ve uzun düzlükler yok. Geçiş yapmak zor olacak, bu yüzden herkes sıralama turlarında yukarılarda olmak istiyor. Başlangıç pozisyonu bu hafta sonu çok önemli."