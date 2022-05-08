Schumacher: "Lastikleri olması gereken aralığa hiç getiremedik"

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Haas'ın genç pilotu Schumacher, sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başardı ve bu yıl ikinci kez Kevin Magnussen'i mağlup etti.

Seansın ardından açıklamalarda bulunan Schumacher, şöyle dedi: "Bugün sıralama turlarında son bölüme kalmayı ummuştuk ancak yeterli tempomuz yoktu. Bu durum biraz üzücüydü."

"Yine de doğru zamanda doğru kararları verdiğimize inandığım için genel anlamda mutluyum."

"Sadece yeni lastiklerle turumu geliştirmeyi başaramadım."

"Pist pek çok yönden oldukça zor ve bundan ötürü hatalar göreceğiz. Bizim başımıza gelmediği sürece bu, iyi bir şey."

Schumacher, lastikleri çalıştırmanın zorluğundan da bahsetti.

Mick Schumacher, Haas VF-22, leaves the garage Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Ne yazık ki yeni set lastikle derecemizi geliştiremedik. Bu açıdan yapmamız gereken işlerim var."

"Lastiği anlamak kolay değil, özellikle pist normalden çok daha farklı olduğu için durum zorlaşıyor."

"Lastikleri olması gereken aralığa getirmekte zorluk çekiyoruz. İlk turda lastiğim çok soğuktu, ikinci turda ise çok sıcaktı."

"Yani temiz bir tur çıkaramadım."

Takım arkadaşı Kevin Magnussen ise yarışa Mick'in hemen ardında başlayacak . Danimarkalı pilot, takım telsizi çalışmadığı için geride kaldığını söylüyor.

Magnussen, "Bana göre çılgınca bir yarış olacak ve umarım bu durumdan faydalanabiliriz."

"Araç iyiydi fakat takım telsizi çalışmadı ve bundan ötürü de takımla iletişim kuramadım."

"Hal böyle olunca ilk bölümde iki kısa deneme yapmak yerine sadece bir uzun deneme yaptım."

"Her halükarda puanlar yarış sonunda veriliyor ve bundan ötürü stratejiyle neler yapabileceğimizi göreceğiz.

"Ancak iyi bir tempomuz var. Bu açıdan iyimserim." dedi.