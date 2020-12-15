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Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Lastikleri anlamaya odaklandım"

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Schumacher: "Lastikleri anlamaya odaklandım"
Ekleyen:
, Editör

Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, Haas ile katıldığı Abu Dhabi testinden çok şey öğrendiğini ve attığı tur sayısından memnun olduğunu söyledi.

Mick Schumacher, gelecek yıl birlikte yarışacağı Haas'la bugün Abu Dhabi testinde piste çıktı.

Alman pilot, gün boyunca 125 tur atmasına rağmen seansı 1:39.947 yaparak son sırada noktaladı.

Seansın ardından konuşan Schumacher, yarış temposuna odaklandığını ve lastikleri daha iyi anlamaya çalıştığını belirtti.

"Kendimi oldukça iyi hissediyorum, açıkçası çok fazla tur yapmayı başardığım için çok mutluyum. Bu, her zaman testlerde mümkün olan bir şey değil."

"Çok ve değerli sayıda tur atmaya odaklandık, bunu başarmak oldukça olumluydu."

"Bugün için kilit nokta lastikleri biraz daha anlamaya çalışmaktı ve bunun için uzun sürüşler yapmak oldukça iyiydi. Sanırım bunu başardık ve her ne kadar gelecek yılki lastikler biraz daha farklı olsa da, şimdi ne yapmam gerektiği konusunda oldukça iyi bilgilere sahibim."

"Çok rahat hissediyorum ve takımın mutlu olduğunu biliyorum, bu iyi bir şey. Araçta olduğum için çok mutluydum ve sürüş yapmak çok eğlenceliydi. Gerçekten önümüzdeki yıl için sabırsızlanıyorum.”

Mick Schumacher, Haas VF-20

Mick Schumacher, Haas VF-20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mick Schumacher, Haas VF-20

Mick Schumacher, Haas VF-20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Haas'ın baş mühendisi Ayao Komatsu, Schumacher'in sıralama temposuna odaklanmadığını, bunun yerine uzun sürüşler yaparak hem araca hem de lastiklere alışmaya çalıştığını belirtti.

"Bugün, Mick'in (Schumacher) araçta olduğu ilk tam gündü. Aracı anlamasına odaklandık ve ardından araç dengesini Mick'e uyacak ve en iyi sonucu alacak şekilde ayarlamaya çalıştık."

"Tek tur performansına veya buna benzer bir şeye odaklanmadık. Sadece farklı yakıt yükleri gibi çeşitli şeyleri anlaması için çalıştık. Ayrıca dolu depoda lastik yönetimine odaklandık."

"Hem yüksek pist sıcaklığında hem de pist sıcaklığının düşük olduğu günün son kısmında uzun sürüşler yapmak Mick için gerçekten iyiydi. Uzun sürüşlerde hem C4 hem de C5 lastikleri kullandık."

"Bugün çok güzel bir gündü. Tutumu mükemmeldi, program anlayışı, otomobili anlayışı ve lastik yönetimini geliştirmek için mühendislerle birlikte çalışması gibi şeyler mükemmeldi. Çok mutluydu."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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