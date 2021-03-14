Schumacher: ''Kesinlikle hazır hissediyorum''

Mart sonunda F1 kariyerindeki ilk yarışına Haas'la çıkacak olan Schumacher, Bahreyn'deki sezon öncesi testlerindeki son sürüşünden sonra basın toplantısına katılıp çeşitli soruları yanıtladı.

Schumacher, testlerin ilk günü olan Cuma günü, vites kutusu sıkıntıları sebebiyle sadece 15 tur tamamlayarak gününü kapatmıştı.

Son test sürüşünün nasıl geçtiği sorulan Mick, ‘’İyiydi. Keyifliydi, sürüşten zevk aldım. İlk günümüzde ne yazık ki çok az mesafe tamamladık ancak diğer iki günde sıkıntısız ilerledik. Uzun sürüşler, kısa sürüşler, az yakıtla ve çok yakıtla sürüşler gerçekleştirdik ve bu çok iyiydi. Şu anda iyi hissediyorum, hazırım ve önümüzdeki hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum.’’ yanıtını verdi.

Aynı zamanda ritmini bulup bulmadığı sorulan çaylak pilot, "Evet, rahat hissettiğimi söylemeliyim. Araçta yaptığımız değişiklikleri gerçekten hissediyorum ve bilirsiniz, ileriye gitmemiz için gereken geri bildirimleri veriyoruz.’’ diye ekledi.

Alman pilot ilk yarışı için hazır olduğunu söylerken, testlerde birçok şey öğrendiğini ekledi.

‘’Evet kesinlikle hazır hissediyorum, özgüvenliyim. Neredeyse, son iki gündür yaptığımız bütün sürüşler olumluydu. Sıcak ve soğuk koşullarda nasıl sürüş yapılacağını öğrendik, bu bize incelememiz ve öğrenmemiz birçok veri sağladı. Yani evet, hazırım ve sabırsızlıkla bekliyorum.’’

Testlerde ise onu en çok etkileyen şeylerden ise şu şekilde bahsetti: ‘’Bence gece ve gündüz pistinin arasındaki fark çok etkileyici. Ayrıca lastiklerin farklı koşullarda nasıl davrandığını görmek de ilginç oldu. Nikita’nın da bahsettiği gibi, bazı koşullarda sürme şansımız oldu.’’

Rüzgarlı ve sert hava koşullarında sürüş yaptıklarını belirten Schumacher, şunları ekledi:

‘’F1 araçları rüzgarda F2 araçlarından daha çok etkileniyor. Bu öğrenmem gereken yeni bir şey. Ancak bunu öğrenmemi sağlayacak kaynaklar vardı.’’