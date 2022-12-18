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Formula 1 Haberler

Schumacher: "Kendimi hep Mercedes'e yakın hissettim"

Mick Schumacher, Mercedes'e katıldığı için mutlu görünüyor.

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Schumacher: "Kendimi hep Mercedes'e yakın hissettim"
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Ferrari sürücü akademisinde yetişen ve 2021 yılında Haas'la F1'e adım atan Mick Schumacher, 2022 sezonunun ardından hem Amerikalı ekipteki koltuğunu kaybetti hem de Ferrari Sürücü Akademisi'nden ayrıldı.

Mick yeni sezonda Formula 1'de tam zamanlı olarak yer almasa da, Mercedes'le yaptığı anlaşma sayesinde yedek pilotluk görevini üstlenecek.

Bu görev kapsamında Schumacher, tüm yarışlara  gelecek ve simülatörde sıkı şekilde 2023 aracının gelişimine yardımcı olacak.

Babası Michael'ın F1'deki son takımı olan Mercedes'e katılmasının ardından Mick şöyle dedi: "Bu gerçekten harika bir haber."

"Kendimi Mercedes'e sadece aile geçmişim nedeniyle değil, aynı zamanda gençken burada geçirdiğim süre nedeniyle de hep yakın hissettim."

"Yarış pilot olarak olmasa bile takımın bir parçası olmaktan çok mutluyum. Her şeyimi vermek ve halihazırda devam eden çalışmalara katkıda bulunmak benim benim için önemli olacak ve ben de bunu yapacağım."

Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver

Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver

Fotoğraf: Mercedes AMG

"W14 ile ilgili çalışmalara katılacağım için çok heyecanlıyım. W13'ün bu yılki gelişim sürecine bakıldığında, zor başlangıcın ardından yarış kazanmalarını sağlayacak noktaya gelene kadar büyük adımlar attılar."

"Gelecek yıl için nelerin mümkün olduğunu görmek ve bu sonuçlara katkıda bulunmak güzel olacak, umarım yıl sonunda şampiyonluk için mücadele edebiliriz."

Mick, son olarak Brackley'e 2014 yılında geldiğini söylüyor.

"Burada çalışmak benim için çok anlamlı. Babam orada üç yıl çalıştı ve o Mercedes şu anda gördüğümüz Mercedes'in önderiydi, bu yüzden şu anda burada olmak benim için gurur verici, takımın ilerlemesine yardımcı olabileceğim."

"2014'ten beri Brackley'e gelmedim ve burada çok fazla değişiklik olduğunu görebiliyorum. Takım muazzam bir ilerleme kaydetti ve bu da ekibin neden bu seviyede olduğunu gösteriyor."

"Rolüme gelirsek, bu araçların nasıl olduğunu, sürüş tarzı açısından ne gerektirdiğini biliyorum. Simülatördeki çalışmalar çok önemli olacak, yapmamız gereken çok şey var. Gelecekte faydalanmak için becerilerimi kullanmayı ve bilgimi artırmayı umuyorum."

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