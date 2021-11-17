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Formula 1 / Katar GP Haberler

Schumacher, Katar'da takımlar arasındaki farkların "azalmasını" umuyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mick Schumacher, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Katar GP ile ilgili belirsizlik sayesinde, takımlar arasındaki farkların "kapanmasını" ümit ediyor.

Schumacher, Katar'da takımlar arasındaki farkların "azalmasını" umuyor

Haas bu yıl gridin açık ara en yavaş aracına sahip ve farklar bazı yarışlarda azalsa da, genel olarak epey geride kalmış durumdalar.

Yeni bir piste gitmek, Haas için orta gruba biraz daha yaklaşma fırsatı verebilir.

Mick Schumacher, Katar GP öncesi şöyle dedi: "Katar'da uzun süredir MotoGP yarışları olduğunu biliyoruz fakat Formula 1 daha öce buraya hiç gelmedi fakat ilginç bir deneyim olacağına eminim."

"Oraya daha önce hiç gitmedim ve takımlar için neler getireceğini bilemiyorum, bu yüzden bu hafta sonunda ne bekleyebilirim bilmiyorum."

"Bu, umarım takımlar arasındaki farkların kapanmasına yardımcı olur ve en azından geri kalanlarla mücadele edebiliriz."

"Bir pistte daha önce en az bir kez yarışmış olmanız size çok yardım ediyor. Bu hafta sonu elimizde çok fazla veri yok ama pistte yürüyüşe çıkacağız ve eminim çok şey öğrenebiliriz. İlk antrenman seansının başında, pist hakkında iyi bir fikre sahip olacağımı düşünüyorum."

Nikita Mazepin ise, 2014 yılında MRF yarışına katıldığı için burada yarışan nadir Formula 1 sürücülerinden birisi.

Rus pilot şöyle konuştu: "Katar'daki yarış ilginç olacağa benziyor. Daha önce bu pistte yarıştım. 2014'te MRF Formula'nın ilk yarışı orada gerçekleşti. Orada pek uzun kalmadım ama pisti epey beğendim. Asfaltta oldukça fazla kum var."

"Yeni pistlerde kademeli olarak ilerlemek ve sizi iki adım geriye atabilecek aptalca hatalardan kaçınmak gerekiyor."

"Pisti bir simülatörde denemek, eğer böyle bir fırsat varsa, araç üstü kameraları seyretmek, pistte yürümek ve sonrasında gerçek bir aracı sürmeye alışmak çok önemli."

"Akşam yarışlarını seviyorum. Bence pist, ışıklar altında muhteşem görünüyor olmalı."

Mick Schumacher, Haas VF-21, Nikita Mazepin, Haas VF-21

Mick Schumacher, Haas VF-21, Nikita Mazepin, Haas VF-21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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