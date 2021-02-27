Schumacher, Jack Doohan'ın yarış kariyerine başlamasına yardım etmiş

Bir dönem motosiklet dünyasına damga vuran ve tarihe geçen Mick Doohan'ın oğlu Jack Doohan, yarış kariyerine 2018 yılında başladı.

Britanya F4'te elde ettiği başarıların ardından Red Bull'un dikkatini çeken ve şimdilerde Avusturyalı şirketin genç sürücü programında yer alan Doohan, 2020'de HWA ile katıldığı FIA F3 Şampiyonası'nda tek bir puan dahi alamadı.

Jack, yeni sezonda Michael Schumacher'in yeğeni David Schumacher'le takım arkadaşı olacak ve Michael ile alakalı bazı hoş anılara sahip.

Doohan, "Uzun zamandır aile dostu olduğu için çok şanslıydım. Michael bazen bizi Avustralya'da ziyarete gelirdi ve babamla arkadaş oldukları için bir süre bizimle kalırdı. Bir noktada Monako'da komşu olmuşlardı."

"Michael bana ve kız kardeşime, henüz üç yaşındayken ilk go kartımızı aldı."

"Başardığı şeylere ve sahip olduğu zihniyete baktığımızda, genel anlamda çok saygı duyduğum biri."

"Babama da aynı şekilde saygı duyuyorum. Bana yarışma fırsatı verdi ve bu hayatın bir parçası olduğum için çok şanslıyım."

"Babam bu lükse sahip değildi. Bu yüzden herkesten daha çok çalışmak zorunda kaldı. Bu yüzden ona büyük saygı duyuyorum." dedi.