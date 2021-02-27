Schumacher, Jack Doohan'ın yarış kariyerine başlamasına yardım etmiş

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
99 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
155 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
183 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
190 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
197 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
211 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
224 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
239 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
246 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
253 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
266 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
281 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
288 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Grosjean: "Arkadaşlıklar, kariyer bittikten sonra başlar"
Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Jack Doohan'ın yarış kariyerine başlamasına yardım etmiş

Ekleyen:
, Editör

Motosiklet efsanesi Mick Doohan'ın oğlu Jack Doohan, ilk kartingini Michael Schumacher'in aldığını ve bu sayede yarış kariyerine başladığını söyledi.

paylaşım
yorumlar
Schumacher, Jack Doohan'ın yarış kariyerine başlamasına yardım etmiş

Bir dönem motosiklet dünyasına damga vuran ve tarihe geçen Mick Doohan'ın oğlu Jack Doohan, yarış kariyerine 2018 yılında başladı.

Britanya F4'te elde ettiği başarıların ardından Red Bull'un dikkatini çeken ve şimdilerde Avusturyalı şirketin genç sürücü programında yer alan Doohan, 2020'de HWA ile katıldığı FIA F3 Şampiyonası'nda tek bir puan dahi alamadı.

Jack, yeni sezonda Michael Schumacher'in yeğeni David Schumacher'le takım arkadaşı olacak ve Michael ile alakalı bazı hoş anılara sahip.

Doohan, "Uzun zamandır aile dostu olduğu için çok şanslıydım. Michael bazen bizi Avustralya'da ziyarete gelirdi ve babamla arkadaş oldukları için bir süre bizimle kalırdı. Bir noktada Monako'da komşu olmuşlardı."

"Michael bana ve kız kardeşime, henüz üç yaşındayken ilk go kartımızı aldı."

"Başardığı şeylere ve sahip olduğu zihniyete baktığımızda, genel anlamda çok saygı duyduğum biri."

"Babama da aynı şekilde saygı duyuyorum. Bana yarışma fırsatı verdi ve bu hayatın bir parçası olduğum için çok şanslıyım."

"Babam bu lükse sahip değildi. Bu yüzden herkesten daha çok çalışmak zorunda kaldı. Bu yüzden ona büyük saygı duyuyorum." dedi.

 
Grosjean: "Arkadaşlıklar, kariyer bittikten sonra başlar"

Önceki haber

Grosjean: "Arkadaşlıklar, kariyer bittikten sonra başlar"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı nedeniyle geride kalmayacak"

15s
2
Formula 1

Ferrari, 2021 F1 takımını tanıttı!

17s
3
Formula 1

Tırtıklı ayna bağlantısı, Mercedes’in en son yeniliği olabilir

18s
4
Formula 1

Perez pilotların neden Red Bull F1 aracına alışmakta zorlandığını anlıyor

13s
5
Formula 1

Formula 1, 2020 sezonunda rekor zarar açıkladı

13s
Son Haberler
Schumacher, Jack Doohan'ın yarış kariyerine başlamasına yardım etmiş
F1

Schumacher, Jack Doohan'ın yarış kariyerine başlamasına yardım etmiş

22dk
Grosjean: "Arkadaşlıklar, kariyer bittikten sonra başlar"
IndyCar

Grosjean: "Arkadaşlıklar, kariyer bittikten sonra başlar"

1s
Alfa Romeo, C41 ile ilk testi başarıyla tamamladı
F1

Alfa Romeo, C41 ile ilk testi başarıyla tamamladı

10s
Verstappen, 2022 Mercedes iddiaları yerine 2021'e odaklanıyor
F1

Verstappen, 2022 Mercedes iddiaları yerine 2021'e odaklanıyor

11s
F1, 2021'de yarışların "çoğunluğunda" seyirci olmasını bekliyor
F1

F1, 2021'de yarışların "çoğunluğunda" seyirci olmasını bekliyor

11s
Son Videolar
F1 Açıklamaları | Mercedes Güç Ünitesi 02:52
Formula 1
20s

F1 Açıklamaları | Mercedes Güç Ünitesi

Kurallara aykırı Formula 1 çözümleri, 2022'de F1'e dönüyor 07:32
Formula 1
24 Şub 2021

Kurallara aykırı Formula 1 çözümleri, 2022'de F1'e dönüyor

Alfa Romeo C41 and Alfa Romeo C39 Compared 00:24
Formula 1
24 Şub 2021

Alfa Romeo C41 and Alfa Romeo C39 Compared

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı 00:36
Formula 1
22 Şub 2021

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı 00:00
Formula 1
22 Şub 2021

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Arctic Finlandiya Rallisi: Tanak ve Hyundai hızlı başladı
WRC / Etap raporu

Arctic Finlandiya Rallisi: Tanak ve Hyundai hızlı başladı

Alonso, Alpine'nin F1 lansmanını kaçıracak!
Formula 1 / Son dakika

Alonso, Alpine'nin F1 lansmanını kaçıracak!

Alfa Romeo, yeni C41'i ilk kez piste çıkardı!
Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, yeni C41'i ilk kez piste çıkardı!

Çok Okunanlar Bugün

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı nedeniyle geride kalmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı nedeniyle geride kalmayacak"

Ferrari, 2021 F1 takımını tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 F1 takımını tanıttı!

Tırtıklı ayna bağlantısı, Mercedes’in en son yeniliği olabilir
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Tırtıklı ayna bağlantısı, Mercedes’in en son yeniliği olabilir

Perez pilotların neden Red Bull F1 aracına alışmakta zorlandığını anlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez pilotların neden Red Bull F1 aracına alışmakta zorlandığını anlıyor

Alfa Romeo, C41 ile ilk testi başarıyla tamamladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, C41 ile ilk testi başarıyla tamamladı

Formula 1, 2020 sezonunda rekor zarar açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2020 sezonunda rekor zarar açıkladı

Schumacher, Jack Doohan'ın yarış kariyerine başlamasına yardım etmiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Jack Doohan'ın yarış kariyerine başlamasına yardım etmiş

Alonso, Alpine'nin F1 lansmanını kaçıracak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, Alpine'nin F1 lansmanını kaçıracak!

Son Haberler

Schumacher, Jack Doohan'ın yarış kariyerine başlamasına yardım etmiş
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Jack Doohan'ın yarış kariyerine başlamasına yardım etmiş

Grosjean: "Arkadaşlıklar, kariyer bittikten sonra başlar"
IndyCar IndyCar / Son dakika

Grosjean: "Arkadaşlıklar, kariyer bittikten sonra başlar"

Alfa Romeo, C41 ile ilk testi başarıyla tamamladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, C41 ile ilk testi başarıyla tamamladı

Verstappen, 2022 Mercedes iddiaları yerine 2021'e odaklanıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, 2022 Mercedes iddiaları yerine 2021'e odaklanıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.