Schumacher: "İspanya bizim için daha zor geçecek gibi duruyor"

Haas, Portekiz'de genel anlamda önceki iki yarışa kıyasla daha iyi görünüyordu ve Mick Schumacher, Williams pilotlarıyla mücadele etti.

Ancak İspanya'daki cuma antrenmanlarında, Williams ve Haas'ın arasındaki farkın açıldığı ve Amerikalı ekibin gridin en yavaş takımı olduğu görüldü.

Schumacher cuma günü en hızlı Haas pilotuydu ve Russell'ın 0.4 Latifi'nin ise 0.2 saniye ardında kaldı.

Günün ardından konuşan Schumacher, "Aslında iyi bir gündü. Gün içerisinde yaşadığımız zorluklar vardı fakat çok şey öğrendim ve kesinlikle cumartesi için geliştirebileceğimiz çok şey var."

"Sert lastiklerde yeterli yol tutuş yoktu, bu yüzden ilk seansta hemen yumuşak lastiğe geçtik."

"Bugün kaydettiğimiz ilerlemenin oldukça olumlu olduğunu söyleyebilirim. Elbette geliştirebileceğimiz ve gelişmemiz gereken bazı şeyler var. Düzlüklerde oldukça hızlı göründük ve virajlarda istediğimiz yere basma gücünü bulmakta zorlanıyorduk."

"Yine de sahip olduğumuz şey bu ve bununla çalışmak zorundayız."

"Bu yarışın bizim için Portekiz'den biraz daha zor olacağını düşünüyoruz. Görünüşe bakılırsa Williams'tan biraz uzaklaşmış durumdayız. Fakat elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-21 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images