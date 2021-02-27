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Formula 1 / Son dakika

Schumacher ırkçılık konusundaki tepkilere yanıt verdi

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, Editör

Mick Schumacher, bir röportajında ırkçılık hakkında yorum yapmamasının ardından kendisine gelen tepkilere yanıt verdi.

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Schumacher ırkçılık konusundaki tepkilere yanıt verdi

Mick Schumacher geçtiğimiz haftalarda İtalyan La Stampa ile özel bir röportaj gerçekleştirmişti.

Burada Mick Schumacher'e yöneltilen sorulardan bir tanesi de Lewis Hamilton'ın ırkçılığa karşı verdiği mücadeleydi.

Schumacher'e Hamilton'ın ırkçılığa karşı verdiği mücadele ve çevrenin korunmasındaki aktif rolü hakkında ne düşündüğü soruldu.

Bunun üzerine Schumacher, "Bu konuda yorum yapmamayı tercih ederim." diye cevap verdi.

Schumacher'in bu cevabı, sosyal medyada kendisi hakkında olumsuz yorumların yapılmasına yol açtı ve ırkçılıkla suçlandı.

Bu tepkiler üzerine Mick, dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayarak ırkçılıkla ilgili her şeye karşı olduğunu dile getirdi.

Mick, yaptığı açıklamada röportajda siyasi aktivizmle alakalı kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevaptan ötürü yanlış anlaşıldığını söyledi ve ekledi: "Sadece bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum: Her türlü adaletsizliğe ve eşitsizliğe karşıyım. Aynı zamanda ırkçılığa karşı verilen mücadeleyi de destekliyorum."

 

Mick aynı zamanda yeni Haas VF-21 için nihayet koltuk ayarı yapma fırsatı yakaladı. Dün Haas, Mick'in kokpit içerisinden bir fotoğraf yayınladı.

Nikita Mazepin de geçtiğimiz günlerde Haas için koltuk ayarı yaptırmıştı.

 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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