Schumacher: "İnsanlar günümüzde eleştirme konusunda çok hızlı"
Haas pilotu Mick Schumacher, insanların birilerini eleştirmeden önce, özellikle ellerinde herhangi bir veri yoksa, biraz daha düşünmeleri gerektiğini söyledi.
Schumacher, bu sezonun ilk bölümünde yaşadığı bazı olaylar nedeniyle büyük eleştiriler almıştı. Suudi Arabistan'da sıralamalarda büyük bir kaza geçiren Schumacher yarışa katılamamış, Miami'de Sebastian Vettel'le sakar bir kazaya karışmış ve Monako'da Yüzme Havuzu bölgesinde yine büyük bir kaza yapmıştı.
Ancak o dönemden beri Schumacher'in performansında iyileşme görüldü. Kanada'da sıralamalarda altıncı olarak kariyerinin en iyi sonucunu elde eden Schumacher, Britanya'da ilk puanlarını aldı ve Avusturya'da benzer şekilde güçlü bir yarışla puanlar kazandı. Buna rağmen Schumacher, sezonun başında aldığı eleştirileri unutamamış gibi görünüyor.
Yaz tatilinden önce Motorsport.com'a konuşan Schumacher, "İnsanlar bir şekilde daha çok başlık atmaya odaklanıyorlar."
"Evet, insanların para kazanmak zorunda olduklarını ve bir şeyler hazırlamaları gerektiğini anlayabiliyorum. Ancak diğer taraftan, insanlar bu tür eleştirileri yapmadan önce biraz daha zaman verseler, gerçekleri görseler takdir ederdim." dedi.
Schumacher'in yaptığı kazalardan bazıları kendi hatası olsa da, kendi hatası dışında İspanya'daki süspansiyon sorunu gibi bazı olaylar da oldu. Schumacher, bu tür durumları nasıl geride bırakabileceğini artık daha iyi bildiğini söyledi.
Schumacher, "Bunlar üzerinde gerçekten tekrar düşünmüyorum ya da bunlara geri dönmüyorum. Ne yapabileceğimi biliyorum. Neye değer olduğumu biliyorum. Yani, gerçekten bu konuya odaklanmış durumdayım. Sadece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve normalde yapabildiğimin en iyisi, iyi bir performans sergilemek için yeterli olmalı çünkü Formula 2 ve Formula 3'te ve ayrıca Formula 4'te de öyle olmuştu."
"Alt sınıflarda yarıştığım her şampiyonada, ikinci ya da birinci olmayı başardım. Bunu Formula 1'de de yapamamam için bir neden göremiyorum." dedi.
Mick Schumacher, Haas VF-22 crash
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
Schumacher, Monako'daki kazasının ardından zihinsel bir sıfırlama yaparak bu tür düşünce yapısına geçiş yapmış.
Schumacher, "Performansımı iyileştirmek için bir şeyler yapmam gerektiğini biliyordum. Sanırım olan biten her şeyi ve aynı zamanda neden Formula 1'de olduğumu düşünmem gerekiyordu."
"Bunun büyük bir nedeni, bu sporu seviyor olmam. Ve gerçekten buna odaklandım ve 'Tamam, bak, bunu yapıyorum çünkü bunu seviyorum ve eğer yapmak istemiyorsam, yapmak zorunda değilim' dedim."
"Bu, gerçek manada pozitif bir duruma gelmem konusunda bana yardımcı oldu. Özellikle o andan sonra iyi bir iş çıkarmayı başardım." dedi.
Schumacher, her ne kadar yaz tatilinden önceki son iki yarışta Silverstone ve Red Bull Ring'deki gibi puanlarla buluşamasa da, sezonun kalanı için iyimser olduğunu söyledi.
Schumacher, "Sezon başında ayarlarda biraz kaybolmuş olabileceğimizi hissediyorum. Bir tür sıfırlama yapmak zorunda kaldık ve sonra tekrar sıfırdan inşa ettik. Ayarlar açısından o dönemde sahip olduklarımıza ve bugün başardıklarımıza baktığımda, gerçekten çok mutlu olduğumuzu düşünüyorum." dedi.
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