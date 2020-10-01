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Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Ilott ve Shwartzman Ferrari testinden keyif aldılar

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Mick Schumacher, Ferrari SF71H

Mick Schumacher, Ferrari SF71H
1/25

Fotoğraf: Ferrari

Mick Schumacher, Ferrari SF71H

Mick Schumacher, Ferrari SF71H
2/25

Fotoğraf: Ferrari

Mick Schumacher, Ferrari SF71H

Mick Schumacher, Ferrari SF71H
3/25

Fotoğraf: Ferrari

Mick Schumacher, Ferrari SF71H

Mick Schumacher, Ferrari SF71H
4/25

Fotoğraf: Ferrari

Mick Schumacher, Ferrari Driver Academy

Mick Schumacher, Ferrari Driver Academy
5/25

Fotoğraf: Ferrari

Robert Shwartzman, Ferrari Driver Academy

Robert Shwartzman, Ferrari Driver Academy
6/25

Fotoğraf: Ferrari

Robert Shwartzman, SF71H

Robert Shwartzman, SF71H
7/25

Fotoğraf: Ferrari

Robert Shwartzman, SF71H

Robert Shwartzman, SF71H
8/25

Fotoğraf: Ferrari

Callum Ilott, Ferrari SF71H

Callum Ilott, Ferrari SF71H
9/25

Fotoğraf: Ferrari

Robert Shwartzman, SF71H

Robert Shwartzman, SF71H
10/25

Fotoğraf: Ferrari

Callum Ilott, Mick Schumacher and Robert Shwartzman, Ferrari Driver Academy

Callum Ilott, Mick Schumacher and Robert Shwartzman, Ferrari Driver Academy
11/25

Fotoğraf: Ferrari

Callum Ilott, Ferrari SF71H

Callum Ilott, Ferrari SF71H
12/25

Fotoğraf: Ferrari

Robert Shwartzman, SF71H

Robert Shwartzman, SF71H
13/25

Fotoğraf: Ferrari

Robert Shwartzman, SF71H

Robert Shwartzman, SF71H
14/25

Fotoğraf: Ferrari

Robert Shwartzman, SF71H

Robert Shwartzman, SF71H
15/25

Fotoğraf: Ferrari

Robert Shwartzman, Ferrari Driver Academy

Robert Shwartzman, Ferrari Driver Academy
16/25

Fotoğraf: Ferrari

Callum Ilott, Ferrari Driver Academy

Callum Ilott, Ferrari Driver Academy
17/25

Fotoğraf: Ferrari

Robert Shwartzman, Ferrari Driver Academy

Robert Shwartzman, Ferrari Driver Academy
18/25

Fotoğraf: Ferrari

Callum Ilott, Ferrari Driver Academy

Callum Ilott, Ferrari Driver Academy
19/25

Fotoğraf: Ferrari

Robert Shwartzman, SF71H

Robert Shwartzman, SF71H
20/25

Fotoğraf: Ferrari

Robert Shwartzman, SF71H

Robert Shwartzman, SF71H
21/25

Fotoğraf: Ferrari

Robert Shwartzman, SF71H

Robert Shwartzman, SF71H
22/25

Fotoğraf: Ferrari

Callum Ilott, Ferrari SF71H

Callum Ilott, Ferrari SF71H
23/25

Fotoğraf: Ferrari

Callum Ilott, Ferrari Driver Academy

Callum Ilott, Ferrari Driver Academy
24/25

Fotoğraf: Ferrari

Callum Ilott, Ferrari Driver Academy

Callum Ilott, Ferrari Driver Academy
25/25

Fotoğraf: Ferrari

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Mick Schumacher, Callum Ilott ve Robert Shwartzman, yarış hafta sonunda piste çıkmadan önce Fiorano pistinde Ferrari F1 aracıyla yaptıkları testlerden keyif aldıklarını söylediler.

Ferrari, Genç Sürücü Akademisi'nde yer alan pilotlarına bu sene çıkacakları antrenman seansı sürüşleri öncesinde 2018 F1 aracı SF71H ile test düzenledi.

Schumacher, Ilott ve Shwartzman, Fiorano'da kendileri için hazırlanan programları uyguladılar. Ferrari Sürücü Akademisi teknik şefi Marco Matassa gençlerin hızlı bir şekilde araca alıştıklarını söyledi.

Matassa, "Sürüş stilini Formula 2 aracından, Formula 1 aracına uydurmak pek kolay değil. Formula 1 aracı daha fazla güce, çok daha gelişmiş fren sistemine ve düzgün bir şekilde kullanabilmek için hassas olunması gereken bir hidrolik direksiyona sahip."

"Ancak hepsi çok hızlı bir şekilde adapte oldular ve hızlıca iyi performans sergilediler. Bugün attıkları turlar, Mick ve Callum, Nurburgring'de cuma günü piste çıktıklarında çok faydalı olacak." dedi.

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F2 şampiyona lideri Schumacher, gelecek hafta gerçekleştirilecek Eifel GP 1. antrenman seansında Alfa Romeo ile piste çıkacak. Schumacher geçen sene Ferrari ve Alfa Romeo'nun güncel F1 araçlarıyla test yapmıştı ancak ilk defa bir yarış hafta sonunda resmi seansa katılacak.

Schumacher, "Tüm prosedürlere yeniden alışmak çok faydalı oldu. Bu prosedürler çok karmaşık. Aynı zamanda bu seviyede bir sporda takım çalışmasının nasıl olduğunu hatırlamak faydalıydı. Almanya'da aracın kokpitine geçmek için sabırsızlanıyorum. İlk antrenman seansına, kendi vatandaşlarım önünde çıkmak güzel olacak. Takımda babamla çalışan mekanikerler var. Bu, günü daha da özel kılacak." dedi.

 

Daha önce Alfa Romeo'nun F1 aracını kullanan Ilott, Ferrari F1 aracıyla ilk defa piste çıktı.

Ilott, "Bugün, Grand Prix hafta sonundaki ilk sürüşüme 10 gün kala araca alışabildim. Beni en çok etkileyen şey, SF71-H'nin aerodinamik verimliliği oldu. Diğer serilerde asla olmayan bir yol tutuş seviyesi var. Motorda aşırı güç ile hemen durabilme söz konusu." dedi.

Ilott ve Schumacher'in isimleri 2021 F1 sezonu için anılıyor. Ferrari'nin Alfa Romeo ve Haas'ta bu iki ismi yarıştırmayı planladığı düşünülüyor.

Shwartzman ise ilk defa Formula 1 aracını kullanmış oldu. 2019 F3 şampiyonu, F1 aracıyla sürüşün muhteşem olduğunu söyledi.

Shwartzman, "Gaza bastığınızda, beygir gücü hiç durmayacakmış gibi görünüyor. Ancak frenler de aynı şekilde etkileyici. Viraja girmek için geç kaldığınızı düşünseniz de, araç durabiliyor. Sürüş yapmak dışında, takımla çalışmak da özeldi. Çok fazla çalışan vardı ve her bir detaya dikkate ediyorlardı. Gerçekten çok üst düzey çalışıyorlar."

"Bu özel günü mümkün kılan herkese teşekkürler." dedi.

Shwartzman, diğer pilotların aksine sezonun son yarışı Abu Dhabi GP hafta sonunda antrenman seansında piste çıkacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Callum Ilott , Mick Schumacher , Robert Shwartzman
Editör Luke Smith

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