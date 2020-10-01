Schumacher, Ilott ve Shwartzman Ferrari testinden keyif aldılar

Ferrari, Genç Sürücü Akademisi'nde yer alan pilotlarına bu sene çıkacakları antrenman seansı sürüşleri öncesinde 2018 F1 aracı SF71H ile test düzenledi.

Schumacher, Ilott ve Shwartzman, Fiorano'da kendileri için hazırlanan programları uyguladılar. Ferrari Sürücü Akademisi teknik şefi Marco Matassa gençlerin hızlı bir şekilde araca alıştıklarını söyledi.

Matassa, "Sürüş stilini Formula 2 aracından, Formula 1 aracına uydurmak pek kolay değil. Formula 1 aracı daha fazla güce, çok daha gelişmiş fren sistemine ve düzgün bir şekilde kullanabilmek için hassas olunması gereken bir hidrolik direksiyona sahip."

"Ancak hepsi çok hızlı bir şekilde adapte oldular ve hızlıca iyi performans sergilediler. Bugün attıkları turlar, Mick ve Callum, Nurburgring'de cuma günü piste çıktıklarında çok faydalı olacak." dedi.

F2 şampiyona lideri Schumacher, gelecek hafta gerçekleştirilecek Eifel GP 1. antrenman seansında Alfa Romeo ile piste çıkacak. Schumacher geçen sene Ferrari ve Alfa Romeo'nun güncel F1 araçlarıyla test yapmıştı ancak ilk defa bir yarış hafta sonunda resmi seansa katılacak.

Schumacher, "Tüm prosedürlere yeniden alışmak çok faydalı oldu. Bu prosedürler çok karmaşık. Aynı zamanda bu seviyede bir sporda takım çalışmasının nasıl olduğunu hatırlamak faydalıydı. Almanya'da aracın kokpitine geçmek için sabırsızlanıyorum. İlk antrenman seansına, kendi vatandaşlarım önünde çıkmak güzel olacak. Takımda babamla çalışan mekanikerler var. Bu, günü daha da özel kılacak." dedi.

Daha önce Alfa Romeo'nun F1 aracını kullanan Ilott, Ferrari F1 aracıyla ilk defa piste çıktı.

Ilott, "Bugün, Grand Prix hafta sonundaki ilk sürüşüme 10 gün kala araca alışabildim. Beni en çok etkileyen şey, SF71-H'nin aerodinamik verimliliği oldu. Diğer serilerde asla olmayan bir yol tutuş seviyesi var. Motorda aşırı güç ile hemen durabilme söz konusu." dedi.

Ilott ve Schumacher'in isimleri 2021 F1 sezonu için anılıyor. Ferrari'nin Alfa Romeo ve Haas'ta bu iki ismi yarıştırmayı planladığı düşünülüyor.

Shwartzman ise ilk defa Formula 1 aracını kullanmış oldu. 2019 F3 şampiyonu, F1 aracıyla sürüşün muhteşem olduğunu söyledi.

Shwartzman, "Gaza bastığınızda, beygir gücü hiç durmayacakmış gibi görünüyor. Ancak frenler de aynı şekilde etkileyici. Viraja girmek için geç kaldığınızı düşünseniz de, araç durabiliyor. Sürüş yapmak dışında, takımla çalışmak da özeldi. Çok fazla çalışan vardı ve her bir detaya dikkate ediyorlardı. Gerçekten çok üst düzey çalışıyorlar."

"Bu özel günü mümkün kılan herkese teşekkürler." dedi.

Shwartzman, diğer pilotların aksine sezonun son yarışı Abu Dhabi GP hafta sonunda antrenman seansında piste çıkacak.

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