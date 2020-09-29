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Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Ilott ve Shwartzman cuma antrenmanlarında piste çıkacak!

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Schumacher, Ilott ve Shwartzman cuma antrenmanlarında piste çıkacak!
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Ferrari'nin genç sürücüleri Mick Schumacher, Callum Ilott ve Robert Shwartzman, 2020 yılında cuma antrenmanlarında piste çıkacaklar.

Ferrari genç sürücü akademisinde yer alan pilotlar bu yıl Formula 2'ye damga vurdular ve şu anda şampiyonluk savaşı veriyorlar.

Schumacher, sezonun bitimine iki yarış kala şampiyonada ilk sırada yer alırken, Ilott ikinci sırada yer alıyor ve Shwartzman'ın da şampiyonluk şansı devam ediyor.

Bu üç isimden en az ikisinin gelecek yıl F1 gridinde olmasına kesin gözüyle bakılırken, Ferrari bugün itibariyle üç sürücünün de bu yıl cuma antrenmanlarında piste çıkacağını açıkladı.

İtalyan ekipten yapılan açıklamaya göre Mick Schumacher, 2020 Nürburgring yarışında Alfa Romeo ile ilk seansta piste çıkacak.

Aynı yarışta Ilott da Haas'ın direksiyonuna geçecek.

Shwartzman ise ilk deneyimi için 2020 Abu Dhabi Grand Prix'sini beklemek zorunda kalacak. Shwartzman'ın hangi aracı süreceği henüz açıklanmadı.

Her üç pilot da 30 Eylül Çarşamba günü, 2018 Ferrari SF71H ile Fiorano'da piste çıkacaklar ve F1 aracıyla özel bir test gerçekleştirecekler.

Laurent Mekies, "Callum, Mick ve Robert'a bu fırsatları sunan Haas ve Alfa Romeo'ya teşekkürler. Üçü de bu sezon değerlerini zaten kanıtladılar ve bu test hazırlıkları için bir sonraki adım olacak." dedi.

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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