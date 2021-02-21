Schumacher: "İlk yılımda hızlı olmadığım izlenimi yanlış"

21 yaşındaki genç sürücü, şimdiye kadar yarıştığı neredeyse tüm serilerin ikinci yılında parladı ve her zaman şampiyonayı ilk üçte bitirdi.

2015'te ADAC F4'ü 10. sırada tamamlayan Mick, ertesi yıl hem ADAC hem de İtalya F4 serilerini ikinci bitirmişti.

MRF Challenge Formula 2000 serisini üçüncü bitiren Mick, 2017'de ilk kez yarıştığı FIA F3 Avrupa serisini 12. bitirmiş, ertesi yıl ise şampiyon olmuştu.

Benzer şey F2'de de yaşandı. Mick, 2019 F2 sezonunu 12. sırada tamamalarken, ertesi yıl 10 podyumla şampiyon oldu.

Yeni sezonda Haas'la F1'e adım atacak Schumacher, "Açıkçası ilk yıl iyi olmayan ve her şeyi ikinci yıl yapabilen bir pilot olduğumu söylemenin zor olduğunu düşünüyorum. Kağıt üstünde böyle görünebilir, ancak daha yakından bakarsanız bu izlenim çok aldatıcı."

"Özellikle Formula 2'deki ilk yılım aslında o kadar da kötü değildi. Bu da bana hemen iyi olabilecek potansiyele sahip olduğum izlenimi veriyor. Formula 2'deki lastikler zordu ve bu yüzden alışmam zaman aldı."

"Lastiği anladıktan sonra sahip olduğumuz kötü şansı ve bunun gibi şeyleri hesaba katarsanız aslında her zaman iyiydim. Genel olarak ilk yıl iyi performans gösterme potansiyeline sahip olduğumu düşünüyorum."

"Bu yüzdene bu sezon bunu göstermek için elimden geleni yapacağım. Bu sayede ikinci yılı beklemek zorunda kalmayacağım. Yine de tabii ilk yıl bazı şeylere alışmam gerekecek ve ikinci yılda gelişebileceğim yerler olacak."

"Bir çıkmazsın içine girmemek ve her geçen gün daha da gelişmek benim için önemli olacak. Giderek hızlanmalıyım. Bütün mesele en hızlı olmakla ilgili." dedi.

Schumacher, şimdiye kadar Formula 1 lastiklerinin kendisine o kadar da zor gelmediğini söyledi.

"Lastikler o kadar da kötü değil. Belki bu düşüncem ilk yarışımdan sonra değişebilir. Ancak testlerde, özellikle de Abu Dhabi'deki testlerde bunlar üzerinde çalıştım ve bence çok kötü değildi."

"Formula 2'de benim için durum daha zordu çünkü sıralama ve yarış arasındaki zaman farkı çok büyük. Formula 1'de ise bu, çok daha düşük. İki veya üç saniye yavaş kalıyorsunuz."

"Formula 2'de bu rakam altı ya da yedi saniyeyi buluyor. Bu büyük farka alışmam gerekiyordu."