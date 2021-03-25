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Formula 1 / Son dakika

Schumacher ilk yarışında lastikleri anlamaya odaklanacak

Ekleyen:
, Editör

Mick Schumacher, bu hafta sonu gerçekleştirilecek ilk Formula 1 yarışında lastikleri anlamaya odaklanacak.

Schumacher ilk yarışında lastikleri anlamaya odaklanacak

Alt kategorilerde başarılı sonuçlar alan ve bu yıl Formula 1'e geçen Mick Schumacher, Bahreyn testleri öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mick, "İlk kez bir karting aracını 2.5 yaşındayken sürdüm. Her zaman yarışmayı sevdim ve pek çok farklı sporu denedim; futbolu ve buz hokeyini denedim. Ancak yarışmaktan başka bir şey yapmak istediğimi hiç hissetmedim. Bu hissi takip ettim ve 12 yaşlarındayken daha profesyonel bir seviyeye geçtim. İşte o zaman uluslararası yarışlara başladık ve bu, babamla birlikte aldığım bir karardı. Yani uzun zaman önceydi ve her zaman bunu istedim, bu yüzden burada olmaktan mutluyum."

"Bu yarış için en büyük görev sanırım lastiği anlayabilmek ve gerçekten tanımak olacak. Lastikleri hayatta tutabilmek için neye ihtiyaç duyduklarını anlamak önemli olacak. Lastikler geçen yıla göre biraz farklı görünüyor. Sanırım hem bizim hem de takım için de onlar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve lastiğin yıl içinde nasıl gelişeceğini görmek ilginç olacak." dedi.

Normalde F1 geleneksel olarak ilk yarışı Melbourne'de yapıyordu ve bu, çaylakların bilmediği bir pist.

Bu yıl Sakhir'de yarıştıkları için daha mutlu olup olmadığı sorusuna Mick, "Doğruyu söylemek gerekirse Melbourne'ü sabırsızlıkla bekliyordum. Bu, daha önce hiç yarışmadığım bir pist. Elbette simülatörde biraz tur attım ve gerçekten eğlenceli görünüyor."

"Genellikle açılış yarışı oluyordu ve bu yüzden orayı sabırsızlıkla bekliyordum, ama Bahreyn'in harika bir pist olduğunu biliyoruz. Burası sezona başlamak için güzel bir yer ve babamın ilk yarışı kazandığı 2004'ü düşünmek çok keyifli. Yani burada olmak güzel." cevabını verdi.

Mick, babasının kendisinin ilk yarışına çıkarken ne hissettiği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Açıkçası bunun çok özel bir soru olduğunu ve bir şekilde cevaplamam gereken bir soru olmadığını biliyorsunuz. Burada ailemden kimse yok."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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