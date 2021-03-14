Schumacher: "İlk yarışıma hazırım"

Haas pilotu Mick Schumacher, Bahreyn testinin ikinci gününde 88 tur attı ve 1:32.883'lük zaman turuyla, 16 pilot arasında 12. olmayı başardı.

Schumacher'in turu, Mazepin'in sabahki zamanından yaklaşık yarım saniye daha iyiydi.

Testin ardından konuşan Schumacher, "Testin ikinci günüde çok şey öğrendim, ki bu iyi bir şey. Bugün 80'den fazla tur atmayı başardım, oysa cuma günü 15 tur atabilmiştim. Bu çok büyük bir fark."

"Bu sayede sürüşle ilgili pek çok detay üzerinde çalışma fırsatım oldu. Biliyorsunuz, Formula 2 ile bu araçlar arasında çok fazla fark var. Bugün lastiklerle, özellikle de C2 lastiğiyle çalışmaktan büyük keyif aldım. Bu lastiklerle aracı daha fazla zorlamam mümkün oluyor ve bunun Formula 2'ye kıyasla çok büyük bir fark olduğunu söyleyebilirim."

"Geçen yıl Formula 2'deki araçlar 2019'dan belirgin şekilde daha yavaştı. Şimdi çok daha hızlı gitmek ve sert lastiklerle bile tam güçte zorlamak çok güzel bir his."

"Bir Formula 1 aracı kullanmak çok eğlenceli, çünkü inanılmaz hızlılar. Mümkün olduğunca agresif sürmek, arka tarafın dengesine güvenebilmek, inanılmaz seviyelerdeki yol tutuşu hissetmek ve her ayar değişikliğinde aracın davranışının nasıl değiştiğini hissetmek harika. Direksiyondaki herhangi bir tuşu değiştirdiğiniz anda araç hemen yanıt veriyor."

"Tabii üç günlük testler çok fazla değil ama şu anda kendimi rahat hissettiğimi söyleyebilirim. Elbette bana kalsaydı her gün yarışırdım, çünkü bu benim tutkum!"

"Yarın yarış olsa, sürüş yapmak için hazırım! Cuma gecesi takım arkadaşımın toplamayı başardığı bilgileri analiz ettik, her şeyi dikkatlice inceledim ve bugün edindiğim bilgileri uyguladım. Tabii ki pistteki şartlar dünden önemli ölçüde farklıydı, ancak hem aracı daha iyi anladım hem de ayarlardaki en ufak değişikliğin bile lastiklerin davranışı ve aracın performansı üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu gördüm."

"Eğer yarın yarışacak olsaydık, yarışmaya hazırım ama önümde başka bir test günü daha var ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Formula 1'de yarıştığım için çok mutluyum!" dedi.