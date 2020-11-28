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Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "İlk takım arkadaşımın Raikkonen olmasını isterdim"

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Schumacher: "İlk takım arkadaşımın Raikkonen olmasını isterdim"
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, Editör

Mick Schumacher, gelecek yıl Kimi Raikkonen'le takıma arkadaşı olmayı çok istediğini kabul ediyor.

Mick Schumacher, Formula 2'deki başarılı performansının ardından gelecek yıl Formula 1'e geçecek gibi görünüyor.

Alman pilotun bu geçişi Alfa Romeo ile yapması bekleniyordu ancak İtalyan ekip sürpriz şekilde Antonio Giovinazzi'yi takımda tutmayı tercih etti.

Eğer Mick Schumacher, Alfa ile F1'e adım atsaydı, Kimi Raikkonen'le takım arkadaşı olacaktı.

Raikkonen, kariyeri boyunca Mick'in babası Michael ile yarıştı ve 2007'de Alman pilotun yerine Ferrari'ye geçti.

Schumacher, Fin pilotla yarışma fırsatını kaçırdığı için üzgün olduğunu söyledi.

Gelecek yıl Haas'ta Nikita Mazepin'in takım arkadaşı olması beklenen genç sürücü, "Formula 1 için kendimi tamamen hazır hissediyorum. Bu sezon başarılı olabileceğimizi biliyorduk."

"Doğrusu gelecek yıl Kimi ile birlikte yarışmak ve onun takım arkadaşı olmak harika olurdu. Ondan bir şeyler öğrenebilirdim."

"Günün sonunda kararı alan ben değilim ve Alfa Romeo kendi kararını verdi."

"Her şeyin bir sebebi var, ama elbette üzücüydü." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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