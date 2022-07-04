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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Schumacher: "İlk puanlarımı almak harika"

Haas pilotu Mick Schumacher, Formula 1'deki ilk puanlarını aldığı için mutlu olduğunu söylüyor.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Schumacher: "İlk puanlarımı almak harika"
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Bu yıl birden fazla kez puan almaya çok yaklaşan Mick Schumacher, kariyerinin ilk puanlarını, sorunlu bir cumartesi günü geçirdiği Silverstone'da aldı.

Yarışın son bölümünde yedincilik için Max Verstappen'i sıkıştıran Schumacher, Haas'a getirdiği puanlardan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Alman pilot şöyle dedi: "İki araçla birden puan alabilmek harika. Bu, uzun süredir hedeflediğimiz bir şeydi ve sonunda yapmayı başardık"

"Giderek daha fazla puan alıp, etrafımızdakileri yavaş yavaş geride bırakmaya başlıyoruz. Bu gerçekten harika."

"İlk puanlarımı almış olmak da çok güzel hissettiriyor. Takımın yanına gitmeyi ve onlarla eğlenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Schumacher, ayarlarda iyi bir noktada bulduklarını ve bunun kendilerine yarışta yardım ettiğini söyledi.

"Bu hafta sonu güncelleme getirmedik fakat ayarlarda iyi bir yön yakaladığımızı düşünüyorum. Neyi değiştirmemiz gerektiğini biliyorduk ve tempoyu artırmak için bunu yaptık."

"Büyük bir değişiklik olduğunu söyleyemem fakat üçüncü antrenmanda bile hızın iyi bir seviyede olduğunu görebiliyorduk. Bu yüzden yarışta iyi olmayacağımızı ya da mücadele edemeyeceğimizi hiç düşünmedik."

Schumacher, yarışta kendi stratejisini ise şöyle açıkladı: "Başlangıçta takım arkadaşımla farklı lastiklerdeydik ve C1'in işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorduk."

"Bu yüzden bir kumar oynadık çünkü onları daha önce kullanmamıştık."

"Fakat bizim için her şey yolunda gitti. Güvenlik aracı olmasaydı da hiç sorun yaşamazdım. Sanırım Max'in önüne geçerdik."

"Genel anlamda mutluyum. Doğru zamanda doğru şeyleri yaptık ki bu da harika."

Sebastian Vettel, Aston Martin, speaks with Mick Schumacher, Haas F1 Team, at the end of the race

Sebastian Vettel, Aston Martin, speaks with Mick Schumacher, Haas F1 Team, at the end of the race

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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