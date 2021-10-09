Schumacher: “İkinci bölüme kalmanın mümkün olduğunu biliyordum”

Haas sürücüsü Schumacher, İstanbul Park’taki sıralama turlarında oldukça iyi bir performans göstermeyi başardı ve ilk bölümde McLaren sürücüsü Daniel Ricciardo’yu geçerek ikinci bölüme kaldı.

Yarışa 14. sıradan başlayacak olan Alman sürücü, son bölüme kalmanın da çok uzak hissettirmediğini belirtti.

Schumacher, “İkinci bölüme kalmaktan ve son bölüme kalmayı bile düşünmekten dolayı çok mutluyum.”

“Araç harika hissettirdi. Takım olarak çok iyi bir iş yaptık ve gerçekten mutluyum.”

“İlk bölümdeki son turumda fırsatımız olacağını biliyorduk. Bir önceki turum fena değildi ancak yine de bulunabilecek zaman olduğunu biliyordum.”

“Son turumda ise neredeyse her şeyi doğru yaptık. Ve çizgiyi geçtiğimde Gary’nin (Gannon, yarış mühendisi) telsizi açtığını ve arka plandaki kutlama seslerini duydum. O anda işlerin iyi gittiğini anladım ve genel olarak çok mutluyum.”

“İkinci bölümde ise, daha ne kadar ileri gidebilirdim bilmiyorum. Son turumda sarı bayraklara takıldım. 0.2-0.3 saniye geliştirebilirdim, ancak pistin ne kadar iyileştiğini bilemiyorum. Mümkün müydü bilmiyorum.”

“Sanırım Yuki (Tsunoda) yumuşak lastikle son bölüme kaldı. İlk bölümde onunla neredeyse eşit olduğumuzu düşününce, belki biz de yumuşak lastikle beraber son bölümü zorlayabilirdik. Ancak yine de bu kadar büyük bir atılım yapacak kadar lastiğimiz olduğunu düşünmüyorum.”

“Bu hafta sonu performans anlamında diğerlerine neden bu kadar yakınız bilmiyorum. Bunu yanıtlamak zor ve bunu analiz etmemiz gerekebilir. Belki de pist, çoğu takıma çok yenidir.”

“Araçtaki koltuğum da yenilendi, belki de şans getirmiştir.”

Mick Schumacher, Haas VF-21 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images