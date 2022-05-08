Schumacher: "İkimiz için de üzüntü verici"

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Alman pilot, son bölümde puan alabilecek gibi görünüyordu fakat dokuzunculuk için Esteban Ocon'a karşı savunma yaparken, mücadeleye Sebastian Vettel de dahil oldu.

Vettel, bu iki ismi birden geçti ve dokuzuncu sıraya çıktı. Fakat Schumacher, ilk virajda Vettel'i geç frenajla geçmeye çalıştı.

Sonuç olarak Vettel virajı dönmeye başlayınca, ikili arasında temas yaşandı ve iki pilot için de yarış bitmiş oldu.

Schumacher en geride de olsa yarışa geri dönse de, hafta sonunu puansız kapattı.

Yarışın ardından bu konuya değinen Alman pilot, "Bir şey yaşandıktan sonra konuşmak her zaman için kolaydır. Bu açıdan bakarsak geride kalabilir ya da geçiş için daha çok zorlayabilirdim."

"Sonunda bu şekilde gitti ve durumun böyle olması üzüntü verici. İkimiz için de üzücü. Bu konuda onunla kesinlikle konuşacağım."

"Neler olduğuna bakmam gerekiyor. Bu açıdan Seb'le sohbet edip, onun olaya olan bakış açısını dinleyeceğim. Sonra da Barselona'ya odaklanacağım."

"Her halükarda güçlü bir yarışa sahiptik. Yine de bildiğiniz gibi önemli olan sonuç. Bugün iyi bir aracımız olduğunu tekrar gördük. Sadece kendimizi zor bir durum içerisine sokmayı bırakmalıyız." dedi.

Vettel ise Schumacher'i çok geç gördüğünü ve kazayı önleyemediğini dile getirdi.

"İkimiz için de aptalca bir temastı. söylenebilecek pek bir şey yok. İkimiz de puan alamadığımız için üzgünüm. Virajın benim olduğunu ve önde olduğumu düşünüyordum. O an oraya girmesini beklemiyordum. Onu gördüğüm anda artık çok geçti. Tekrar bakmam gerekiyor ama ikimiz için de acı verici."

"Bugün geçiş yapmak çok zordu. Daha kolay olacağını düşünmüştüm... Güvenlik aracı bize fayda getirdi ve belki de sekizinci olabilirdik. Bu açıdan üzgünüm."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images