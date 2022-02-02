Schumacher: "İhtiyaç duyması halinde Ferrari'ye yardıma hazırım"

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Mick Schumacher kış dönemini kız kardeşi Gina ile Teksas'taki aile çiftliğinde geçirdi. Burada bol bol spor yapan Mick, ata bindi, araç sürdü ve okçuluk yaptı. Bu hafta da Sebastian Vettel ve diğer ünlü pilotlarla birlikte yer alacağı Şampiyonlar Yarışı'na katılacak.

Mick, Alman Sky'a şöyle dedi: “Yeni sezona hazırım ve yarın başlamak istiyorum! Sebastian ve ben Şampiyonlar Yarışı'nı sabırsızlıkla bekliyoruz. Elbette temel amacımız eğlenmek olacak."

Mick sonrasında Haas'ın 2022 aracıyla ilgili soruları yanıtladı.

Mick, "Yakında yeni aracın bitmiş halini göreceğim ve umarım Barselona'da onu test edebilirim."

"Kış boyunca her gün takımla iletişim halindeydik, yeni aracın nasıl görüneceğini ve aradaki farkı ne kadar azaltabileceğimizi tartıştık.

"Bana göre, zaten birçok olumlu şey var, bu yüzden mutlu olabiliriz. Pistte nasıl performans göstereceğini bilemeyiz ama herkes iyi bir ruh hali içerisinde."

"Ayrıca kışın takımımızda büyük bir değişiklik olmadı. Birkaç mekaniker kaldı, birkaç isim değişti ama yarış mühendisim Gary Gannon kaldı."

Yeni sezonla ilgili beklentileri sorulduğunda Mick, "Düzenli olarak sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başarır ve puan almayı başarırsam, o zaman mutlu olacağım."

"Bu benim kişisel hedefim. Fakat aynı zamanda takımın ortaya koyduğu hedefle de örtüşüyor. Yönetmelikte ne gibi değişiklikler yapıldığına bakılırsa kimse hangi yöne gideceğini tam olarak bilemiyor. Fakat yeni aracı hazırlamaya çok erken başladık ve umarım bu bize diğerlerine göre biraz avantaj sağlar."

"Ferrari'deki görevime gelirsek, bir gün bir Ferrari sürüyor olmaktan memnuniyet duyarım ama şu anda Haas F1'de çalışmaya odaklanmış durumdayım. Tabii ki Ferrari'nin yardımıma ihtiyacı varsa, elimden geleni yapmaya hazırım."

"Amacım Haas F1'de ilerleme kaydetmek ve ardından geleceğin benim için neler getireceğini görmek. Belki de bu takımdaki performansım önemli bir rol oynayabilir. Burada başarılı olursam, gelecek yıl her şey istediğim gibi gidebilir." dedi.

Son olarak yeni araçlarla ilgili de şunları ekledi: "Yeni araçların nasıl olacağını göreceğiz ama bu araçların sürüş şekli biraz farklı. Frenleme tarzınızı biraz değiştirmeniz gerekiyor. Fakat iyi bir ruh halindeyim."

"Birkaç yıl önce Formula 2 de 13 inçlik lastiklerden 18 inçlik lastiklere geçti, bu yüzden ne bekleyeceğimi biliyorum. Yine de Formula 1'deki his daha farklı olacak."

Mick Schumacher, Haas F1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images