Schumacher: "Horner'la devam ederse, Red Bull iki seneye vasat bir takım olur"

Formula 1'in dominant takımı Red Bull'un adı, bu sene pist üstünde başardıkları kadar pist dışında yaşananlarla da anılıyor.

Kış döneminde takım patronu Horner'ın, takım içerisindeki bir kadın çalışanla yaşadıkları gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşananlar nedeniyle Red Bull büyük baskı altına girse de, günün sonunda Horner yerini korudu.

Buna karşı Red Bull'un önemli isimlerinin yaşananlar nedeniyle mutsuz olduğu biliniyor. Bir ara Helmut Marko'nun takımla yollarını ayırmak zorunda kalacağı iddia edilmişti ve o dönemde Max Verstappen, Marko'nun yanında durmuştu. Ancak o konuda şimdilik anlaşmaya varıldı.

Diğer taraftan Verstappen, yıldız pilotu Lewis Hamilton'ı kaybeden Mercedes'in radarında. Toto Wolff, genç yıldızı takıma katmak için çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

Bir diğer önemli gelişme ise takımın efsane tasarımcısı Adrian Newey tarafında. Son iddialar, 2006'dan bu yana yani takımın kurulduğu yıldan bu yana Red Bull'da olan Newey'in sene sonunda, devam eden anlaşmasına rağmen, takımdan ayrılacağını takıma bildirdiği yönünde. Newey'in Horner'ın tutumlarından rahatsız olduğu için böyle bir karar aldığı düşünülüyor.

Ralf, Ferrari'ye yakın olduğu düşünülen Newey'in takımdan ayrılması halinde, Newey'in öncü olacağını ve takımın dağılma sürecine gireceğini söyledi.

Sky Sports Almanya'ya konuşan Schumacher, "Adrian Newey'nin uyuma ihtiyacı var, iyi bir atmosfere, iyi bir çalışma ortamına ihtiyacı var. Ve şu anda açıkça söylemek zorundasınız: Red Bull dağılıyor." dedi.

Michael Schumacher'in kardeşine göre Red Bull'un dağılması durumunda suçlanacak tek bir kişi var: "Red Bull'un dağılmasının tek sorumlusu iktidara yapışmış olan Christian Horner. Adrian Newey'in ayrılmasının karşılaştığı son sorun olacağını sanmıyorum. Max Verstappen, Dr. Helmut Marko gibi şimdiden ayrılmayı düşünüyor."

Schumacher'e göre Newey'nin ayrılışının hemen sonuçları olabilir: "Geçen yıl da takımın sorunları vardı. O bir kez hasta oldu ve sonra Red Bull'da neler olduğunu hemen gördünüz. Max Verstappen'in sorunları vardı. Eğer devam etmek istiyorsa, özgür olmak zorunda. Aksi takdirde tabii ki engellenmiş olur ve yeni bir takıma katılamaz."

Schumacher, baskın durumda olan Red Bull için çok iddialı bir tahminde bulundu: "Red Bull'a iki yıl daha veriyorum. Horner ile devam ederlerse takım vasatlığa doğru gömülecek. Bundan oldukça eminim."