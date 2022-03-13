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Schumacher: "Hızlıyız"

Haas pilotu Mick Schumacher, Bahreyn testlerinin iyi durumda olduklarını ve aracın hızlı göründüğünü söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Schumacher: "Hızlıyız"
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Bahreyn'de gerçekleştirilen sezon öncesi testlerinin ikinci gününde Kevin Magnussen en hızlı isim olurken, son günde Mick Schumacher en iyi ikinci zamanı yaptı.

Geçen yıl bulundukları pozisyon düşünüldüğünde bu tempo, oldukça umut verici görünüyor. Haas'ın bu turları daha boş depoyla ya da daha yüksek motor modunda attığı düşünülüyor.  Yine de takımda iyimserlik hakim.

Testin ardından konuşan Mick Schumacher, tempo olarak iyi bir seviyede olduklarını dile getirdi.

Mick, "Özet geçmek gerekirse, istediğimiz miktarda sürüş yapamadık. Fakat mesele, hızlı olup olmadığınızda ve işin olumlu yanı şu ki, hızlıyız."

"İyi bir aracımız var, üzerinde çalışabileceğimiz iyi bir temelimiz var. Bu sebeple herkes, bunu başarmış olmamızdan dolayı kendilerini mutlu hissedebilir ve gurur duyabilir."

"Şimdi önemli olduğu anda iyi bir iş yapmamız gerekiyor ve bu da gelecek hafta olacak. Bu yıl neler olacağını görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Kevin Magnussen ise sabah sızıntı nedeniyle az sayıda tur atabildi.

Magnussen, "Bugün birkaç sorun yaşadık. Şu anda ana önceliğimiz dayanıklılık çünkü tüm yarışı tamamlayabilmek adına buna ihtiyacımız var."

"Performans anlamında kabaca bir fikrimiz var. Araçla ilgili bazı pozitif işaretler görüyoruz ve önümüzdeki hafta nerede olacağımızı göreceğiz. Fakat hissiyat oldukça iyi." dedi.

Haas patronu Gunther Steiner da dayanıklılık sorunlarına dikkat çekerek "Dayanıklılık sorunlarını çözmek için yapacak çok işimiz var. Temel olarak ilk yarışa hazırlanmak için bazı küçük şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22

Mick Schumacher, Haas VF-22

Fotoğraf: Motorsport Images

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