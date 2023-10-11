Schumacher henüz 2024 planını netleştirmemiş

Mick Schumacher bu yıl 2024 yılında Formula 1 gridine geri dönebilmek amacıyla Mercedes'in yedek pilotluğunu yapmıştı.

Alman pilotun anlaşması yıl sonunda bitecek ve ne yapacağı belli değil. Söylentiler WEC'e geçeceği yönünde fakat bunu F1 yedek pilotluk rolüyle birleştirme ihtimali var.

Mercedes'in resmi internet sitesine konuşan Mick, henüz planlarının netleşmediğini söyledi fakat gelecek için pozitif konuştu.

Mick "Arka planda 2024 üzerinde çalışmalarım devam ediyor."

"Tam olarak ne yönde ilerleyebileceğimizi, görevlerimizi nasıl yerine getirebileceğimizi ve bunun gibi şeyleri görmek için seçeneklerime bakmaya devam ediyorum."

"Tüm bunlar da zaman alıyor." dedi.

Schumacher, kalan yarışlarda pistte görev alacağını dile getirdi.

"Kalan tüm yarışlarda tüm hafta sonu pistte olacağım. Ben takımın yedek pilotuyum ve Lewis Hamilton ya da George Russell'ın yarışamaması durumunda hazır olmalıyım."

"Bu yıl simülatör çalışmalarımın büyük bir kısmı W14 aracıyla oldu. Gelecekte faydalı olacak pek çok yeni şey öğrendik."

"W15'in gelişimine oldukça uzun bir süre önce başladı ve halen devam ediyor."

"Bu yılki araçla ilgili öğrendiğimiz her şeyi gelecek sezonda da kullanabiliriz."

"Takımdaki herkes gelecek yıla mümkün olan en iyi araçla başlamak için çok çalışıyor."

Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images