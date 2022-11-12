Schumacher: "Hayal kırıklığına uğradım"
Mick Schumacher, hayal kırıklığına uğradığını; çünkü sıralamalarda aracın oldukça güçlü hissettirdiğini söyledi.
Brezilya GP sıralama turlarında Haas pilotu Kevin Magnussen, yağışlı seansın üstüne kırmızı bayrak çıkmasıyla avantaj elde etti ve pole pozisyonu sahibi oldu.
Magnussen'in aksine takım arkadaşı Schumacher, Q1'de elendi.
Sıralama sonrası röportajda Schumacher, "Esteban [Ocon] ve Sebastian'ın [Vettel] beni geçmesine izin vererek ıslak zemin lastiklerine geçmek zorunda kaldım, ama bu işe yaramadı."
"Bence özellikle ilk turda, yol tutuşunda en büyük fark yaratan şey sıcaklık farkıydı ve lastikler bana, ikinci turda daha hızlı gidebileceğim hissiyatını vermedi."
"Öte yandan pist, çok ıslak görünüyordu." dedi.
Alman pilot, Q2'ye kalamadığı için hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.
Kevin Magnussen, Haas VF-22, Mick Schumacher, Haas VF-22
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Schumacher, "Hayal kırıklığına uğradım, çünkü bugün arabamız oldukça güçlüydü; bu yüzden iyi iş çıkarabilirdik." dedi.
Schumacher bir fırsat kaçırmış gibi hissetse de, sprint ve yarış için oldukça umutlu.
Haas pilotu, "Araç iyi hissettiriyor, sadece bugünden ne öğrendiğimizi görmemiz gerek."
"Tabii ki yarın, yine bir şeyler öğrenebileceğimiz ikinci bir antrenmanımız var; o yüzden umarım yarın için doğru adımları atmış ve doğru kararları vermişizdir." dedi.
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