Ralf Schumacher: "Hamilton'ın kontrat meselesi utanç verici"

Lewis Hamilton’ın Mercedes'le 2021 kontratını henüz imzalamamış olması ve bu durum çevresinde gelişen spekülasyonlar gündemi iyice meşgul etmeye başladı.

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher de, Mart ayında başlayacak yeni sezon öncesinde, Mercedes'in resmi olarak tek boş koltuğa sahip takım olmasına atıfta bulunan bazı açıklamalar yaptı.

Efsane Michael Schumacher'in kardeşi olan Ralf Schumacher, Sky Deutschland'a verdiği demeçte Hamilton'un aslında bir “risk” aldığını söyledi.

Schumacher'e göre bu risk, sadece başarılı pilotun imajıyla ilgili değil, aynı zamanda Williams kanatlarında Mercedes için hazır bekleyen rekabetçi genç pilot George Russell'la da ilgili bir durum.

Hamilton’un çok gecikmiş olan sözleşme müzakereleri üzerine Schumacher şunları söyledi:

"Şu çok açık ki F1, herhangi bir kişiden çok daha büyüktür."

"Şu an aylardan Şubat ve F1'deki en önemli adam, yedi kez dünya şampiyonu - hâlâ bir sözleşme imzalamış değil."

"Bunu utanç verici buluyorum ve dürüstçe söyleyeyim ki gerçekten de utanç verici."

Schumacher aynı zamanda, Hamilton'ın yaptığı şeyin bir risk olduğunu unutmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

45 yaşındaki Schumacher, Hamilton ve Mercedes'in neden hâlâ aynı noktada bulaşamadıklarını anlamadığını söyleyerek, "Her zaman işin sadece parayla ilgili olduğu söylenir ama umarım ki öyle değildir." dedi.