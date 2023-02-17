Schumacher: "Hamilton ve Russell'a yardım etmek için elimden geleni yapacağım"

Haberi dinle

Mick Schumacher, Ferrari genç sürücüsü olarak Haas'ta geçirdiği iki yılın ardından bu yıl Mercedes'in yedek pilotluğunu yapacak.

Bu, Mick için ideal bir durum değil ancak bu rolden en iyi şekilde faydalanmayı ve F1'e geri döndüğünde, daha güçlü olmayı hedefliyor.

Genç sürücü, Mercedes'in gelişimi için elinden geleni yapacağını da ekliyor.

Mick, "Bu yılı yedek pilot olarak geçirsem de Lewis Hamilton ve George Russell'a yardımcı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"Görevim yarışlara gelmek, pistteki çalışmaları izlemek, toplanan bilgileri analiz etmek, dikkate değer bir şeyler olup olmadığını görmek için görüntüleri seyretmek olacak."

"Gelecekte benim için yararlı olabilecek yeni şeyler öğrenmeyi umuyorum."

"Geçen yıl yeni nesil araçları kullanma deneyimine sahip olduğum için, simülatördeki yaklaşımımın yarış pilotlarının pistte sahip olacaklarıyla benzer olacağını düşünüyorum."

"Dolayısıyla karşılaştırma yapmak adına lastikler hakkında konuşabileceğim, aracın nasıl davrandığı ve nasıl davranması gerektiği hakkında bir şeyler anlatabileceğim."

Lewis Hamilton, George Russell, Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver, Toto Wolff, Mercedes F1 Team Team Principal and CEO, Mercedes W14 Fotoğraf: Mercedes AMG

"Böylelikle simülatörü hızlı şekilde değiştirebileceğiz ve uyarlayabileceğiz. Umarım bu sayede takıma güvenilir geri bildirimler ve pistte işe yarayacağını umduğumuz bazı seçenekler sunabiliriz."

"Benim için Mercedes'in bir parçası olmak kesinlikle ayrıcalık. Burası kendimi hep evimde hissettiğim bir yer oldu. Yani yarış anlamında atmak istediğim adım bu değil ama kesinlikle sürüşümü geliştirmem ve kendimi bir yarışçı olarak kanıtlamam için iyi bir yol olduğunu düşünüyorum."

"Umarım takıma yardımcı olabilirim ve bunu yaparken takımın sahip olduğu tüm deneyimi kendim için kullanabilirim. Bu sayede kendimi bir pilot olarak geliştirebilirim." dedi.

Mick, iki iyi pilotla çalışmanın faydalı olabileceğini de kabul ediyor."

"Şimdi bir takım arkadaşı yerine iki takım arkadaşım olacak ve ne yaptıklarını görme fırsatına sahip olacağım. Belki aracı ben sürmeyeceğim için doğrudan karşılaştırma yapmam mümkün olmayacak ama nasıl yaklaşmam gerektiğini biliyorum."

"Bu şekilde telemetride ne yaptıklarını ve nasıl yaklaştıklarını görebileceğim. Mesela aşırı önden kayan bir araç varsa, araçla neler yapıyorlar, sürüş stilleriyle alakalı nasıl hareket ediyorlar göreceğim."

"Temelde bundan dersler çıkaracağım. Umarım sahip olduğum alet çantasına daha fazlasını ekleyebilir ve umarım geri döndüğümde, hazır olabilirim."

George Russell, Mercedes-AMG F1 W14 Fotoğraf: Mercedes AMG