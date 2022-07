Schumacher: "Hamilton ile mücadele etmemem gerekirdi"

Haas ikilisi, Red Bull Ring'deki sprint yarışının ilk turlarında yedincilik mücadelesi verdi.

Hamilton, yarışın ikinci yarısında onlara yaklaşırken Schumacher sekizinci sırayı korumak için savunma yapmak zorunda kaldı.

Fakat bunu yaparken, Magnussen'in DRS mesafesinin dışında kaldı ve takımdan, Danimarkalı sürücünün yavaşlamasını ve Hamilton'a karşı savunma yapabilmesi için avantajı geri vermesini istedi.

Hamilton nihayetinde Schumacher'i geçerek sekizinciliği aldı. Alman pilot, Haas'ın Magnussen'le yer değiştirmesi gerektiğini çünkü "çok daha hızlı" olduğunu söyledi.

Schumacher, "Bunun görüşülmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum."

"Elbette Lewis ile mücadelemiz eğlenceliydi ama bunun olmaması gerekirdi."

"Bence bazı yönlerden çok daha hızlıydım." dedi.

Magnussen'in önünde geçirilmesi gerektiğini düşünüp düşünmediği sorulan Schumacher, "evet" dedi.

Mick Schumacher, Haas F1 Team, on the grid with his engineer

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images