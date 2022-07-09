Schumacher: "Hamilton ile mücadele etmemem gerekirdi"

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Haas ikilisi, Red Bull Ring'deki sprint yarışının ilk turlarında yedincilik mücadelesi verdi.

Hamilton, yarışın ikinci yarısında onlara yaklaşırken Schumacher sekizinci sırayı korumak için savunma yapmak zorunda kaldı.

Fakat bunu yaparken, Magnussen'in DRS mesafesinin dışında kaldı ve takımdan, Danimarkalı sürücünün yavaşlamasını ve Hamilton'a karşı savunma yapabilmesi için avantajı geri vermesini istedi.

Hamilton nihayetinde Schumacher'i geçerek sekizinciliği aldı. Alman pilot, Haas'ın Magnussen'le yer değiştirmesi gerektiğini çünkü "çok daha hızlı" olduğunu söyledi.

Schumacher, "Bunun görüşülmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum."

"Elbette Lewis ile mücadelemiz eğlenceliydi ama bunun olmaması gerekirdi."

"Bence bazı yönlerden çok daha hızlıydım." dedi.

Magnussen'in önünde geçirilmesi gerektiğini düşünüp düşünmediği sorulan Schumacher, "evet" dedi.

Mick Schumacher, Haas F1 Team, on the grid with his engineer Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Schumacher, aynı zamanda Hamilton'ın atağından Magnussen'i "kurtardığını" söyledi ve yer değiştirselerdi, altıncı sıradaki Esteban Ocon'un peşine düşebileceğini açıkladı.

Alman pilot, "Bence önde olmak için daha fazla tempom vardı."

"Bu, neden yer değiştirmediğimizi anlamam için bakmamız gereken bir şey çünkü muhtemelen Esteban'a atak yapabileceğimi düşünüyordum."

"Bazı yönlerden, Lewis'in ataklarından Magnussen'in k*çını kurtardım."

"Geri düşmesini umuyordum ki bu olmadı. Bu da beni savunmasız bıraktı ve Hamilton'ın DRS mesafesine girdim." dedi.

Schumacher, hakemler tarafından start çizgisi ihlali için inceleme altına alındı ancak kendisi neyi yanlış yaptığını bilmiyor.

"Aklıma gelen tek bir şey var, Kevin'in önünde lastik yaktım ama onun geçmesine izin verdim."

"Bunun dışında yanlış yaptığım bir şey var mı bilmiyorum. Sanmıyorum, belki de pozisyonumda değildim ama bilmiyorum."