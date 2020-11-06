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Formula 1 / Son dakika

Schumacher'e göre Hamilton emekli olabilir

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Schumacher'e göre Hamilton emekli olabilir
Ekleyen:
, Editör

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher, Lewis Hamilton'un sezon sonunda emekli olabileceğini düşünüyor.

Lewis Hamilton, Mercedes ile 2020 sonrasında yapacağı sözleşme müzakereleri öncesinde seneye Formula 1'de yarışacağının "garantisinin olmadığını" söylemişti.

Yarış sonrasında Wolff'ün takımdaki geleceği ve bunun Mercedes'te yaratacağı etki hakkında konuşan Hamilton şunları söylemişti: "Gelecek sene burada olup olmayacağımı bile bilmiyorum, bu yüzden an itibariyle beni etkileyen bir şey değil. Toto ve ben, oldukça derin sohbetler içerisindeyiz, bu yüzden mental olarak nerede olduğunun farkındayım, birbirimizle çok şey paylaşıyoruz ve bence içimizde çok büyük bir yük var. Çok ama çok uzun bir süredir buradayım. Kesinlikle biraz geriye çekilip aileye zaman ayırmayı ve bunun gibi şeyleri istemeyi anlıyorum."

Yedi kez dünya şampiyonu Michael'ın kardeşi Ralf'e göre Hamilton, emekliliğe çok yakın.

Sky Deutschland'e konuşan Schumacher, "Bu, kazandığı yedinci şampiyonluk olacak ve bunun belli bir etkisi var."

"Yıllar boyunca oradan oraya seyahat etmek çok fazla enerji ve tabii ki çok fazla güce mal oluyor."

"Ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle maaş konusunda da tam bir anlaşmaya varamadıklarını düşünüyorum."

Schumacher ayrıca Hamilton ve Mercedes'in başarılarını da övdü.

"Lewis'in elde ettiği şey çok büyük. Pek çok izleyici bunu duymak istemese bile durum bu. Mercedes ve Lewis'i tebrik etmeliyiz. Eğer tutarlı, güçlü ve akıllıca sürmeseydi bunu başaramazdı."

“Formula 1'de her zaman hakim olan biri oluyor. Öncesinde McLaren, sonra Williams ve ardından da Ferrari vardı. Şimdi Mercedes hakim ve bu temelde güç ünitesi sayesinde. Mercedes motoru diğer üreticilerin sahip olduğu motordan çok daha güçlü ve dayanıklı."

"Ayrıca tüm takım çok iyi şekilde çalışıyor. 2019'da araçlarının gerçek potansiyelini nadiren gösterdiklerini söyledim. Red Bull Racing yavaş yavaş farkı kapattığı için bu yıl bunu daha sık göstermeleri gerekiyordu, ancak yine de ellerinin altında daha fazlasının olduğunu düşünüyorum."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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