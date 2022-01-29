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Formula 1 Haberler

Schumacher: "Hamilton bana karşı her zaman çok açıktı"

Ekleyen:
, Şef Editör

Mick Schumacher'in tavsiye için başvurduğu kişi sadece Sebastian Vettel değil. Haas sürücüsü, Lewis Hamilton'la da çeşitli konular hakkında tavsiyeler aldığını söyledi.

Schumacher: "Hamilton bana karşı her zaman çok açıktı"
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Mick Schumacher, 2021 yılında Formula 1'e adım atan üç yeni sürücüden birisi olmuştu ve griddeki pilotlardan bazıları, daha önce babası Michael ile aynı gridi paylaşan isimlerdi.

Bu sürücüler arasında Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen ve Fernando Alonso gibi şampiyonlar da var.

Hamilton, Schumacher'in emekli olmasının ardından Mercedes'te Alman pilotun yerini almıştı. Sonraki yıllarda efsane pilotun çoğu rekorunu eline geçirdi.

Fakat Mick, Hamilton'la padokta geçirdiği zamanlarda, kendisine karşı her zaman çok açık ve iyi davrandığını söyledi.

Crash.net'e konuşan Schumacher, “Evet, her zaman tavsiye vermeye ve  bulunduğum pozisyonda bana yardım etmeye açık oldu."

"Geçmişte, babamın artık Mercedes'te yarışmadığı zamanlarda, birkaç yarışa gelip onu orada görme şansım oldu."

“Zamanı olduğunda benimle bazı şeyler hakkında konuşabileceğini bilmek güzeldi. Bu konuşmalar gerçekten çok özel. Bazıları yarışla alakalıydı ama çoğu arkadaşça şeyler.” dedi.

Schumacher'in aynı zamanda Sebastian Vettel'den tavsiyeler aldığı da biliniyor.

Schumacher, Vettel'in desteği hakkında şunları söyledi: "Ona sahip olmak kesinlikle harika. Fakat akıl hocam olmanın ötesinde, o benim arkadaşım."

"Bence bu benim için çok daha değerli bir şey. Benim için önemli şey bu."

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