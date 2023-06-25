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Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Mick Schumacher'in takımda olmasının faydalarından bahsetti.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG, with Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Schumacher, Haas ile geçirdiği çalkantılı iki sezonun ardından 2023 sezonu öncesinde Mercedes ile yedek pilotluk görevi için anlaştı.

Bu durum Schumacher'in varlığının bu sezon F1 gridinde doğrudan hissedilmeyeceği anlamına gelse de Wolff, Schumacher'in takım üzerindeki büyük etkisinden bahsetmeyi ihmal etmedi.

Özellikle Schumacher'in simülatördeki çabalarına odaklanan Wolff, bunun Mercedes ekibine özellikle yarış hafta sonu boyunca nasıl katkıda bulunduğundan bahsetti.

Schumacher genellikle Cuma seanslarının ardından Mercedes simülatöründe saatler geçirdikten sonra Lewis Hamilton ya da George Russell'ın yarışamaması durumunda hazır bulunabileceği garajda yer alıyor.

RacingNews365.com'a göre Wolff, Schumacher için, "Her şeyden önce olgun, başarılı ve deneyimli bir Formula 1 pilotunun bizimle olması harika." 

"Simülatörde onun geribildirimlerini almak muazzam bir avantaj. Avrupa'daki bazı yarışlarda onun Cuma gecesi boyunca simülatörde olması ve Cumartesi günü için veri sağlaması bizim için harika."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes'in W14'e yaptığı büyük güncellemenin meyvelerini İspanya'da çok daha iyi bir performansla almasının ve takımın çifte podyum elde etmesinin ardından, her iki Mercedes pilotu da katkısı için Schumacher'i övmeyi ihmal etmedi.

İspanya GP'sinden sonra Lewis Hamilton, "Cuma günü denge konusunda gerçek bir mücadele verdik. Sürüş gerçekten çok zordu ve öngörülemezdi. Ama gece boyunca harika işler yaptık."

"Harika bir ekibimiz var, Mick Cuma gecesi simülatördeydi ve Cumartesi günü doğru yolda ilerlememize yardımcı olan harika çalışmalar yaptı." dedi.

George Russell ise şunları söyledi: "Mick ve simülatör ekibinin gece boyunca yaptığı çalışmalar harikaydı. Bize ayar konusunda doğru bir pencerede olmamız için yardımcı oldular." 

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