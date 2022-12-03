Schumacher: "Haas'ta elimden geleni yaptım"
Mick Schumacher, Haas'ta bulunduğu süre zarfında elinden geleni yaptığını söyledi.
Mick Schumacher, 2020 yılında Formula 2 şampiyonluğunu elde etmeyi başardı ve ertesi yıl için Haas ile anlaştı. Fakat Amerikalı ekip 2022'ye odaklandığı için de 2021 tamamen boşa giden bir sezon oldu.
Bu yıl yeni nesil araçlara geçildi ve Schumacher, bu araçlara uyum sağlamakta güçlük çekiyor gibi göründü. Buna Haas'ın istikrarsızlığı da eklenince, Alman pilot dağınık bir görüntü sergiledi.
Sonuç olarak Schumacher, takımda geçirdiği iki yılın ardından koltuğunu Nico Hulkenberg'e kaptırdı ve gelecek yıl herhangi bir F1 takımında yarışmayacak.
Yakında Ferrari sürücü akademisinden de çıkarılması beklenen Mick'in Mercedes'in yedek pilotu olması bekleniyor.
Tüm bu yaşananlara rağmen Mick, Haas kariyerinde elinden geleni yaptığını söyledi.
Mick, "Açıkçası Haas'ta iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum."
"Haas'ın seçimine saygı duyuyorum ve geleceğe odaklanmış durumdayım."
"Geride kalan iki yılda inişler ve çıkışlar yaşadık ama önemli olan gelişmeye devam etmekti. Bunun Formula 1'deki ikinci yılım olduğunu da unutmamalısınız "
"Ayrıca, 2021'in bir başlangıç yılı olarak kabul edilip edilemeyeceğini dahi bilmiyorum çünkü gerçekten tüm gridin gerisindeydik."
"Bu yıl orta grupta yer almaya ve rakiplerimle mücadele etmeye alışmam gerekiyordu. Bence sezon boyunca bunu başardık ve her fırsattan en iyi şekilde yararlandığımı düşünüyorum."
"Orada bulunduğum süre zarfında elimden geleni yaptım." dedi.
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