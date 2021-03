Schumacher, Haas'ın 2021 performansı konusunda "iyimser"

Haas pilotu Mick Schumacher, Formula 1'deki ilk sıralama turlarına cumartesi günü katıldı ve takım arkadaşı Nikita Mazepin'in önünde 19. oldu.

Seansın ardından konuşan Mick, kendisi için en büyük zorluğun ne olduğu sorusuna, "Yani kendi başına bir zorluk yok. Ancak açıkçası bu yarışta mümkün olduğunca çok deneyim kazanmak istiyorum. Bir yarışta nasıl düzgün bir iş yapabileceğinizi öğrenmeli, strateji ve pit stop açısından neler olduğuna bakmalı ve savaşmak için akıllıca başlamalıyım. Benim için bir sürü yeni şey var. Sadece bunlar hakkında bilgi edinip, onları ilk kez deneyimlemek istiyorum."

"Genel anlamda baktığımızda aracın hissiyatı konusunda çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Açıkçası sürüş tarafında her zaman geliştirebileceğiniz, her zaman daha iyisini yapabileceğiniz şeyler oluyor. Bu araçlar rüzgardan çok etkileniyor ve sıralama turlarında rüzgar, 180 derece dönmüştü. Bu yüzden bazı virajlar öncesinden farklıydı ve bundan ötürü ilk turu denge yakalamak, ikinci turu da her şeyi bir araya getirmek için kullanıyoruz. Yine de rüzgar, şartları ikinci denemede dahi farklılaşıyor. Daha fazlasını yapmamız gerektiği çok açık, fakat ikinci denememde elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı hissettim."

"Şimdiye kadar attığım tur sayısından ve takımla olan çalışma şeklimden memnunum. Genel olarak başardıklarımızdan gurur duyuyorum."

"Benim için en önemli şeyin yarınki yarışa daha iyi hazırlanmak olduğu ortada, bu yüzden gece, çeşitli çalışma prosedürlerini ayrıntılı olarak tartışacağız ve çeşitli planlar tartışacağımız toplantılar yapacağız." cevabını verdi.

Haas'ın performansının bekledikleri gibi olup olmadığı sorusuna, "Bence hayal kırıklığı yaşamamalıyız. Birkaç temiz tur attık ve bizim de istediğimiz buydu. Hız anlamında baktığımızda biraz eksiklik yaşadığımız açık, fakat genel anlamda hızlı turumdan %95 memnun olduğumu söyleyebilirim. Açıkçası geliştirebileceğim ve şu anda üzerinde çalışabileceğim çok şey var. Yarın için durumu daha iyi anlamaya ve olabildiğince hazır olmaya çalışacağız. İlk yarış, Formula 1 yarış hafta sonunun nasıl gittiği ve nasıl çalışılacağı konusunda deneyim kazanmakla ilgili. Şahsen bir seanstan diğerine deneyim kazanmaya çalışıyorum." cevabını verdi.

Sezon boyunca diğer takımlara karşı mücadele edip edemeyeceği sorusuna Schumacher, "Evet, bu konuda olumluyum. Açıkçası kendimizi geliştirmek için çalışacağız, kendimi geliştirmek için çok çalışacağım. Takımdaki motivasyonu görüyorum. Sezon boyunca bir noktada ikinci bölüme kalma konusunda umutlu olmamamız için hiçbir sebep göremiyorum."

"Zihniyetim, daha geride olsak bile aynı. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Elimizdeki araç bu ve sadece bunu geliştirmeye çalışabiliriz. Ancak en iyi takımlar için de durum aynı. Biz de daha hızlı olmak için gelişmeye çalışıyoruz." cevabını verdi.