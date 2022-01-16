Schumacher, Haas'ı yukarılara taşımanın hayalini kuruyor

Günümüzde pek çok Formula 1 pilotu gibi Ferrari'nin genç yeteneği Mick Schumacher de, gridin gerisinde yarışan bir araçla spora adım attı.

Geçen yıl tek bir puan dahi alamayan Mick, tarihin belki de en kötü araçlarından birisini kullandı ve buna rağmen yeteneğini gösterdi.

Mick, Haas ile kontrat yenilediğinde "hayalini yaşadığını" söylemişti.

Yılı geride tamamladığı göz önüne alındığında neden hayalini yaşadığı sorusuna Mick, "Çünkü Formula 1'deyim. Yükselme ve nihayetinde en hızlı araca oturup, dünya şampiyonluğu için yarışma şansım var."

"Formula 1'e girmek benim için her zaman bir hayal oldu ve evet, şu anda hayalimi yaşıyorum. Burada kendimi kanıtlama fırsatım var ve umarım bir noktada şampiyonluk için mücadele edebilir, o noktada da en hızlı aracı sürebilirim."

"Şu anda durum böyle görünmüyor fakat bunun gelişim sürecinin bir parçası olduğunu biliyorum. Birkaç pilot doğrudan üst seviye bir takımla Formula 1'e geldiler ve hemen ön tarafta savaştılar. Örneğin Lewis onlardan birisi. Fakat içinde bulunduğumuz bu dönemde, hemen hemen hiç kimse üst düzey bir takımda yarışamıyor."

"Şu anda bu pozisyondayım ve en önemlisi neden bu pozisyonda olduğumu biliyor olmam. Gelecekte daha önde olmak için bir takım olarak çok çalışıyoruz. Umarım çok uzak olmayan bir gelecekte, şampiyonluk mücadelesi verebiliriz."

"Bir takıma geldiğinizde, eğer o takım güçlü ya da iyi görünmüyorsa, eminim tüm pilotlar yaptıkları çalışmalarla takımı ileri taşımanın hayalini kurarlar."

"Kim iyi başlayıp kötü giden bir takımın parçası olmak istesin ki? O zaman siz de sorunun bir parçası olursunuz. Bir takım oluşturmayı ve onu, başlangıçta olduğunuz yerden daha iyi bir noktaya taşımayı tercih edersiniz. Benim için de öyle."

"Kimsenin şampiyonluğu gelir gelmez ilk yılında kazanabileceğini düşünmüyorum. Bence bu bir süreç. Mühendislerle, tüm ekiple iyi şekilde anlaşmalı ve her kişiden en iyisini almalısınız." yanıtını verdi.

Mick'in babası Michael, 1996'da Ferrari'ye katıldığında İtalyan ekip şampiyonluk savaşında değildi. Fakat 2000 yılında ilk şampiyonluklarını aldılar ve Michael'ın çabaları, bu proje için oldukça değerliydi.

Yarış galibi Michael Schumacher, Ferrari, Jacques Villeneuve, Williams Fotoğraf: Sutton Images

Günümüzde böyle bir ekip kurmanın mümkün olup olmadığı sorusuna Mick, "Umarım gelecekte daha kolay olur. Bütçe sınırı umut ediyorum takımları birbirine yaklaştırır. Ne olursa olsun üst düzey bir takımın hâlâ avantajlı olacağına inanıyorum. Fakat sürücünün bunu bir şampiyonluğa çevirip çeviremeyeceği de bir soru işareti. Her şeyin doğru ve uyum içerisinde olması gerekiyor."

"O zaman kesinlikle bir şeyler yapabilirsiniz."

"Ancak geçmişte olanlarda günümüzde olanlar tamamen farklı şeyler. Artık onları kıyaslayamazsınız. O dönem mesela dayanıklılık çok farklı seviyedeydi. Günümüzde tüm grid çok yakın. Biz bile en geride olsak dahi en iyi araçtan sadece 2-3 saniye yavaşız."

"Geçmişte çok farklıydı. 1997 Melbourne'e bakarsanız, sıralama turlarında Jacques Villeneuve, ikinci sıradaki takım arkadaşından 1.5 saniye daha hızlıydı. Farklar artık çok az, her şey çok daha mükemmel bir hal aldı. Yani sürücü ya da takım artık büyük farklar yaratamıyor." cevabını verdi.

Mick, kendi performansıyla ilgili ise şöyle dedi: "Yılım oldukça olumluydu. Kendimi çok rahat hissediyorum."

"Gelişmem gereken noktalar var ve doğru noktalar üzerinde çalıştığımı, bu sayede de gelecek yıl daha güçlü olacağımı düşünüyorum. Yaşadığım tüm bu evrim, umarım beni gelecekte şampiyonluk için mücadele edebilecek bir sürücü yapar."

"Şampiyonluk için yarışabileceğimi biliyorum. Bunu daha önce Formula 3 ve Formula 2'de de kanıtladım."

Mick Schumacher, Haas VF-21 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images