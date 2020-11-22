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Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Haas koltuğuna yakın olabilir

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Schumacher, Haas koltuğuna yakın olabilir
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Ferrari ve Alfa Romeo ile Abu Dhabi genç sürücü testine katılmayacak olan Mick Schumacher, Haas koltuğuna bir adım daha yaklaşmış olabilir.

Alfa Romeo, sezon sonunda yapılacak genç sürücü testine Callum Ilott ile katılacağını açıklarken, Ferrari de Robert Shwartzman ve Antonio Fuoco ile çalışacağını açıkladı.

Ferrari genç sürücü akademisinde yer alan Mick Schumacher, Formula 2 şampiyona lideri olmasına rağmen hem Ferrari hem de Alfa Romeo tarafından tercih edilmedi.

Bunun temel sebebinin Haas'la yapılacak olası anlaşma olduğu yönünde iddialar var.

Çünkü Haas, yarış koltuğu için Schumacher yerine Ilott veya Shwartzman gibi pilotları tercih etseydi, teste bu iki isimden bir tanesiyle katılırdı. Bunun yerine her iki pilot da, gelecek yılki kadroları zaten belli olan takımlarla çalışacaklar.

Schumacher ise, gösterdiği güçlü performansa rağmen her iki takımla da test yapmayacak. Bu, Haas'la test yapacağı ve dolayısıyla da koltuğun favorisi olduğu anlamına geliyor olabilir.

İddiaya göre Haas ve Schumacher arasındaki anlaşma, Formula 2 sezonunun ardından gelebilir.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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