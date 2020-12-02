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Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Haas için koltuk ayarı yaptırdı

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Schumacher, Haas için koltuk ayarı yaptırdı
Ekleyen:
, Editör

Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek son yarışın ilk antrenman seansında piste çıkacak olan Mick Schumacher, bu kapsamda Haas VF-20 için koltuk ayarı yaptırdı.

Haas'ın gelecek yılki pilotlarından Mick Schumacher, 2020 sezonunun son yarışı olan Abu Dhabi GP hafta sonunda Amerikalı ekiple piste çıkacak.

Schumacher şimdilik sadece ilk antrenman seansında sürüş yapacak ve sonrasında aracı, yarışması halinde Romain Grosjean'a bırakacak.

Schumacher daha önce Haas ile hiç test yapmadı ve bu yüzden koltuk ayarı yapması gerekiyordu.

Yedi kez dünya şampiyonu Michael'ın oğlu Mick, yeni takımı Haas ile ilk çalışmasını bugün yaptı.

Alman pilot, takımın VF-20 aracına geçti ve koltuk ayarı yaptırdı. Haas da bu görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden yayınladı.

 
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Editör Kemal Şengül

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