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Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Haas F1 koltuk ayarı için bir hafta karantinada kalmış

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Mick Schumacher, Haas F1 aracı için koltuk ayarı yapabilmek adına, bir hafta karantinada kaldığını söyledi.

Schumacher, Haas F1 koltuk ayarı için bir hafta karantinada kalmış

İngiliz hükümeti tarafından uygulanan COVID-19 kısıtlamalarından ötürü, Schumacher'in yaşadığı İsviçre'den gelen kişilerin, zorunlu bir karantina sürecinden geçmesi ve iki COVID-19 testi yaptırması gerekiyor.

Fernando Alonso tam da bundan ötürü Alpine lansmanına ve dün yapılan Shakedown etkinliğine katılmadı. Ancak Schumacher'in, 2021 sezon hazırlıklarına devam edebilmesi için bunu yapmaktan başka şansı yoktu.

Perşembe günü Motorsport.com'a konuşan Schumacher, durumu yönetmenin hiç de kolay olmadığını kabul ederken, yine de konunun olumlu taraflarına bakmayı seçti.

"Açıkçası, İngiltere'ye seyahat etmek, kurallar son derece kısıtlı olduğu için hiç de kolay değildi. Koltuk ayarı yapmak benim için çok zorlu bir süreçti."

“Aslında bir planımız vardı ve sonra kurallar değişti. Bundan ötürü kendimi karantinaya almak zorunda kaldım. Bu yüzden takvimimde, takımla 1.5 gün çalışabilmek için, 10 günlük bir boşluk bulmam gerekti, ki yedi günlük bir karantina süresi için fazla bir zaman değil bu."

“Bundan ötürü bir noktada İngiltere'ye geldim ve bana verilen süre boyunca orada kaldım. Benim için belirlenen sürenin dolmasının ardından da, sonuçlarımın tamamı olumsuz çıkmasıyla beraber takıma gittim."

Schumacher, Haas kokpitinde kendisini tamamen rahat hissedebilmesi için araçta daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söylerken, bunun için Bahreyn testine kadar beklenmesi gerekeceğini söyledi.

"Açıkçası koltuk ayarı yapmak çok uzun sürdü. Sanırım sabah saat 08:00'de başladık ve akşam 22:30'da bitirdik. Ancak buna değdi. Bir koltuk hazırlamayı başardık, bu gerçekten iyiydi."

“Açıkçası dışarıdan iyi hissettiriyor. Bir koltuk her zaman çok özeldir, ancak sürüş yapmıyorken kendinizi çok iyi hissedebilir ve aracı sürdüğünüz anda berbat hissedebilirsiniz."

"Yani bu, doğrudan pistte çözmemiz gereken bir şey. Yani sonrasında değişiklikler yapacağız. Mecburuz, ama iyi bir koltuğum olduğuna eminim. Şimdi her şeyi mükemmelleştirmeye çalışmalıyız."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Mick Schumacher
Takımlar Haas F1 Team
Editör Jonathan Noble

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