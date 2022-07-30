Schumacher, güncellemelerin getirisi hususunda temkinli

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Yedek parça sıkıntısı nedeniyle güncellenmiş VF-22'yi Belçika GP'sine kadar kullanamayacak olan Schumacher, vasat bir Cuma günü geçirdi, Alman pilot her iki antrenman seansını da 17. sırada tamamladı.

Öte yandan, Magnussen'in de iyi bir gün geçirdiği söylenemez, beklentilerin altında kalan Danimarkalı pilot her iki antrenman seansında da 16. sıradaydı. Bu, Haas'ın formunun büyük bir soru işareti oluşturması anlamına geliyor.

İkinci antrenman seansının ardından konuşan Schumacher, "Yüksek hızda aracı kontrol etmek biraz zorlayıcıydı, pist biraz tümsekliydi. Zaten bahsettiğimiz noktalardan biri de buydu.

"Pistte gerçekten çok fazla tümsek vardı ve araçlar çok daha alçak, bu yüzden neredeyse pist yüzeyine dokunuyoruz. Diğer araç ise yüksek hızlı virajlarda biraz daha fazla yere basma kuvveti üretebiliyor. Henüz ne kadar olduğu net değil, bunu daha ayrıntılı olarak kontrol etmemiz gerekecek."

"Amacımız Kevin'ın aracının 0.2-0.3 saniye hızlanması değil, önlerde mücadele edebilmek. Paketin bize ne kadar getirisi olduğunu henüz kestiremiyoruz. Bu akşam birçok şeyi daha iyi anlayabileceğiz. Takımın halen durumu analiz ettiğini düşünüyorum." dedi.

Alman pilota sorulan bir diğer soru ise pist limitleriyle ilgiliydi, nitekim henüz geçen hafta bu konuda sorun yaşayan Schumacher'in ilk bölümdeki turu silinmiş ve kendisi 10. sıradan 19. sıraya gerileyerek elenmişti.

Macaristan'daki pist limitlerinin sıkıntı çıkarma ihtimali sorulan Schumacher, "Sanırım çıkaracak. Demek istediğim, sanırım bu pistteki çoğu viraj sizi daha genişten gitmeye davet ediyor. 13. viraj gibi bizim için pek net olmayan bazı virajlarda zamanımız silindi.

"Dolayısıyla bugün sürücüler toplantısında buna uyum sağlayıp sağlayamayacağımızı görmek için tartışmalar olacağından eminim." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images